Hospital de PZ en alerta: 34 niños – incluyendo un recién nacido – con COVID-19 este año

La Directora del Hospital Escalante Pradilla, la Dra. Joyce Solís, informó a 88 Stereo que, en ese centro médico, se encuentran muy preocupados por el aumento de casos de mujeres embarazadas que llegan a labor de parto con COVID-19 y por la cantidad de niños y bebés con la enfermedad.

De acuerdo con los datos suministrados por el hospital de Pérez Zeledón, durante todo el año 2020 sólo 8 mujeres embarazadas fueron hospitalizadas con COVID-19 y no hubo recién nacidos positivos; pero en lo que llevamos del 2021, 132 mujeres embarazadas fueron internadas con coronavirus y un bebé nació con COVID-19.

«Hasta la fecha solo hemos tenido un caso de un recién nacido al cual se le tomó la muestra al nacimiento y dio positivo», informó la Directora del HEP.

Valga aclarar que, cuando se habla de recién nacidos con COVID-19 son aquellos bebés que se contagian durante el parto o posterior al parto, especialmente porque su mamá presenta la enfermedad.

No obstante, en este año, Pediatría reporta 34 niños con la enfermedad, incluyendo bebés de pocos meses.

En ese sentido, la pediatra del hospital, Karla Barrantes, explicó que son muchos los riesgos que enfrentan las mujeres que se contagian durante el embarazo, además de que sufren síntomas muy severos, por lo que, incluso, deben recibir ventilación asistida. Y cuando llegan con 6 o 7 meses de embarazo, normalmente experimentan partos prematuros.

Debido a esta situación, muchos recién nacidos se tienen que trasladar a hospitales centrales por su condición tan vulnerable y crítica.

Por otro lado, el diagnóstico del COVID-19 de la mamá hace que el niño – tenga él síntomas o no – no pueda recibir visitas como cualquier otro niño, debe estar aislado, y su propia madre no puede tener contacto con él. Esto atrasa, además, el inicio de la lactancia materna.

Finalmente, si la mamá tiene COVID-19 también afecta el seguimiento normal del bebé y obliga a prolongar la hospitalización. De hecho, muchas veces se debe coordinar para hacer el tamizaje en su propia casa, por ejemplo.

Es decir, estos cuidados aplican no solamente para recién nacidos con COVID-19 sino también para bebés que aunque no tienen el virus, su mamá sí.

Ante este panorama, el Área de Pediatría y la Dirección del Hospital Escalante Pradilla hicieron un llamado a la población generaleña para que todas las mujeres embarazadas, sus familiares y personas cercanas se pongan el esquema completo de vacunación.

Además, insistieron en recomendar que se acaten las medidas sanitarias como el lavado de manos, el uso de mascarilla y alcohol en gel, y el distanciamiento social.

