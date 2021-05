Hospital de Ciudad Neily no escatima en tiempo ni fuerzas para trasladar pacientes covid-19 a San José

Dios los acompañe; con esas palabras despiden a cada equipo humano que a menudo sale del cantón de Corredores rumbo a alguno de los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ubicados en el Gran Área Metropolitana.

Una que no falta en los recorridos hacia el Valle Central es la servidora Yorleny Vargas Prado, de 49 años y licenciada en Terapia Respiratoria que recién se incorporó al grupo de 523 colaboradores del Hospital de Ciudad Neily.

“El miércoles 26 de mayo fue un día de esos que realizamos un traslado del Hospital de Ciudad Neily con destino al hospital Maximiliano Peralta en Cartago para llevar un paciente covid-19. Personal médico, de enfermería y transportes recorrimos 600 kilómetros, ida y vuelta, para cumplir con la misión que duraró 13 horas. Salimos a las 2:00 p.m. y regresamos a las 3:00 a.m.”, dijo Vargas Prado.

La experiencia, el conocimiento y la sensibilidad por las personas caracterizan a la licenciada Vargas Prado quien inició labores en la institución hace 2 años y dejó gratas experiencias en el Hospital Maximiliano Peralta Jiménez luego de dejar la coordinación de la carrera de Terapia Respiratoria en la Universidad de Costa Rica.

“Tener la experiencia clínica y humana de trabajar para la CCSS es de gran valor en mi vida profesional, pues estoy complementado el acercamiento con una diversidad de escenarios con pacientes y equipos; así como los valores que caracterizan a la institución insigne de salud pública de Costa Rica” expresó la especialista.

Cuenta la licenciada Vargas que decidir trasladarse de Cartago al hospital de Ciudad de Neilly ha duplicado su satisfacción, toda vez que se identifica mucho con la población del sur y sus necesidades. “Es la oportunidad que siempre he esperado para sumar conocimientos y voluntad por aprender y enseñar lo que sé hacer. He sentido una calurosa bienvenida al incorporarme a este centro de salud. Agradezco a Dios y a la vida por atesorar nuevas experiencias que me marcarán para siempre”

La doctora Marcela Leandro Ulloa, directora del Hospital de Ciudad Neily dijo que la nueva profesional ayudará a fortalecer las acciones interdisciplinarias de los pacientes covid-19 y con aquellos que tienen problemas pulmonares.

“La licenciada Vargas nos dirige con la colocación de la oxigenoterapia, con los ventiladores mecánicos y con la rehabilitación de las personas después que pasan su enfermedad. Es una gran oportunidad para ofrecer mejor atención, humanizada, pronta y cumplida a nuestros pacientes”.

La terapeuta respiratoria aprovecha para comentar la vivencia que hasta hoy es la más fuerte en su carrera profesional.

“Presencié la despedida más tiste que he podido vivir, por videollamada el momento en que una hija pedía perdón a su papá agonizante por covid-19. Después de esto hay un antes y un después ya que esta experiencia me fortalece, me hace más humana, más sensible y me compromete más con los pacientes que son la razón de ser de esta extraordinaria institución que festeja sus 80 años de servicio”, enfatizó Yorleny Vargas Prado.

El hospital de Ciudad Neily tiene una población adscrita de 60 mil personas directamente y 130 mil de manera indirecta.

