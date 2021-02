Ex pacientes de CENARE piden «solución integral» a la CCSS por «suspensión de servicios» a raíz de la creación del CEACO

Alrededor de 150 ex pacientes del Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) enviaron una carta a las autoridades de la CCSS alertando sobre el impacto que la «suspensión» de muchos de los servicios de rehabilitación está teniendo en sus vidas. Esto a raíz de la transformación de las instalaciones del CENARE en el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 (CEACO).

Recordemos que el CEACO, creado durante la pandemia, permite brindar cuidado especializado a 88 pacientes con complicaciones derivadas del COVID-19 de forma simultánea y es operado por un equipo de cerca de 1 350 trabajadores.

No obstante, esa afectado a usuarios y padres de familia de niños con discapacidad, quienes solicitan a la Caja una solución que les permita seguir contando con los servicios de rehabilitación en su totalidad, especialmente la hospitalización.

“Consideramos además que la posible solución debe incluir la atención intrahospitalaria, lo cual resulta indispensable para las personas afectadas por lesiones y condiciones tan serias como una lesión de la médula espinal, un trauma cráneo-encefálico, una amputación, un evento cerebro-vascular y muchas otras”, indicaron en el documento”, indicaron en la carta enviada también a la Defensoría de los Habitantes y el CONAPDIS.

“Habiendo tenido la oportunidad de recibir los servicios en el CENARE en muchos momentos, incluyendo los más tempranos de nuestra lesión o enfermedad, nos resulta incomprensible pensar en los cientos de personas que están pasando por los mismos momentos, pero que en ahora no cuentan con la disponibilidad de la única opción para una atención oportuna e integral, sobre todo a nivel de hospitalización que les resulta indispensable. No dudamos que a muchas de esas personas su salud se les ha deteriorado significativamente y otras quizá no han logrado sobrevivir a las serias complicaciones tan comunes en las personas afectadas por condiciones como las que muchos de nosotros presentamos, las cuales solamente es posible prevenir o tratar en un centro hospitalario y especializado como el CENARE”, continúa la carta.

Finalmente, y de acuerdo con los ex pacientes del CENARE, esta situación coloca a nuestro país y a nuestro sistema de salud en posición de incumplimiento de la normativa legal nacional e internacional relacionada con el acceso a los servicios de salud y de rehabilitación.

