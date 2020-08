En agosto, servicios relacionados con licencia de conducir, se brindarán con normalidad

Ante las constantes consultas de muchas personas usuarias de los servicios relacionados con la licencia de conducir, se aclara que, la Dirección General de Educación Vial, entidad responsable de brindar estos servicios a la ciudadanía, trabajará con normalidad durante todo el mes de agosto, tanto los días establecidos como fase de apertura y los ubicados en la fase de cierre, únicamente se exceptúa el lunes 17, que no se laborará por ser feriado.

Se reitera de esta manera que no se realizará la cancelación de servicios como pruebas prácticas, teóricas o trámites relacionados con la emisión de licencias, por razones relacionadas con la emergencia sanitaria que afecta al país y las regulaciones establecidas para este mes.

Es importante recalcar que desde que los servicios se reactivaron en junio pasado, todos los trámites se brindan con cita previa, por lo que a las sedes de Educación Vial únicamente pueden ingresar personas que hayan gestionado un espacio para algún trámite.

La habilitación de espacios para pruebas teóricas se da los lunes y para trámites relacionados con la emisión de licencias los jueves, ambos días a partir de las 8 am de mañana. En el caso de las pruebas prácticas, se procura que el sistema tenga citas disponibles en todas las sedes, por lo que las personas interesadas pueden buscar el espacio en el sistema cualquier día de la semana a cualquier hora. Todas las citas se habilitan en el sitio web de www.educacionvial.go.cr.

Antes de obtener una cita, la persona usuaria debe realizar el pago del trámite en una entidad financiera autorizada (excepto homologación que el pago se realiza posteriormente) y en caso de la renovación de la licencia, además del pago, no debe tener multas pendientes de pago.

Es importante recalcar que los vehículos que se desplazan con motivo de la realización de la prueba práctica, cuentan como excepción a la restricción vehicular sanitaria, es decir, pueden circular, aunque tengan restricción para asistir a la prueba, siempre y cuando porten el comprobante de la matrícula en forma impresa o digital (PDF).

Pero esta excepción no aplica para los demás servicios, por lo que las personas que requieran asistir en su vehículo particular, deben ser cuidadosas de que no les coincida el día de restricción con el día que agenden la cita para realizar cualquier otro trámite que no sea prueba práctica.

Finalmente, se enfatiza en la obligatoriedad de portar correctamente y en todo momento la mascarilla o careta para ser atendido, así como el propio lapicero, además se hace un llamado a quienes tengan prueba práctica para que procuren la limpieza y desinfección del vehículo, horas antes de la evaluación, así como despejar los asientos traseros de objetos como bolsos, dispositivos para traslado de menores, entre otros, ya que como parte de los protocolos de higiene, ahora el evaluador supervisa la prueba desde ese punto (cuando el vehículo lo permite) y no desde el asiento

del copiloto como se hacía anteriormente.

Lo mismo aplica para el servicio que brinda COSEVI de devolución de placas y vehículos detenidos, que se mantendrá con atención presencial, incluso en los días de «martillo».

