Diputada de Pérez Zeledón insiste en denunciar permuta del campo de exposición

La Diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Vita Monge, representante del cantón de Pérez Zeledón en la Asamblea Legislativa, insiste en denunciar ante la Contraloría General de la República la intención del Concejo Municipal de permutar el terreno del campo ferial donde se realiza la Expo PZ por otro terreno que pertenece a otra persona jurídica privada.

De acuerdo a la legisladora, hay «serias irregularidades» que merecen ser investigadas, especialmente en lo que se refiere a los avalúos de las propiedades y la falta de condiciones del terreno por el que se pretende cambiar el actual campo de exposiciones.

Por esa razón, la Diputada presentó en Setiembre de 2020 la denuncia formal, pero recientemente solicitó un informe de actualización e insistió en su denuncia, pidiendo agilizar el trámite de la investigación.

En el Oficio AL-FPUSC-13-OFI-036-2021 del pasado 18 de mayo, la Diputada expone lo siguiente:

Debido a ese interés de la administración municipal, se han realizado una serie de

avalúos irregulares que han concluido en una disminución del valor del campo

ferial y un aumento del valor del terreno que se quiere permutar, a tal punto que a

la actualidad, tiene un valor mayor el terreno privado que el campo ferial, lo cual

lesiona absolutamente al deber de probidad al que está llamada la administración

pública, especialmente para proteger los bienes de todos los costarricenses, sobre

todo de los habitantes de Pérez Zeledón.

En ese sentido, la legisladora también publicó ese mismo día en sus redes sociales que: «El Concejo Municipal de Pérez Zeledón, con los regidores del PUSC, sin pensar en el bienestar de la población del cantón, aprobó la semana anterior solicitar al ente contralor el visto bueno para proceder con la permuta, lo cual a todas luces es preocupante y antiético, dado que existe una investigación previa».

Si usted quiere ver el documento original de la denuncia, puede leerlo AQUÍ.

Si desea leer el Oficio reciente, puede verlo AQUÍ.

¿EL OTRO LADO DE LA MONEDA?

Al respecto, desde 88 Stereo, y como una práctica de ética periodística, solicitamos vía WhatsApp al actual Presidente del Concejo Municipal de Pérez Zeledón, Hanz Cruz, la respuesta oficial ante la denuncia de la Diputada para poder presentarle a usted, como lector, las dos versiones. Incluso, le enviamos copia del oficio y le preguntamos su opinión.

Sin embargo, el señor Cruz aseguró lo siguiente: «No conozco la denuncia de la señora Diputada, no sé si será el documento que usted me mandó, ahí un reenviado, pero realmente no conozco la denuncia de la señora Diputada por lo cual no puedo tener ninguna opinión sobre el tema».

**Imagen ilustrativa de la Expo PZ en años anteriores, mucho antes de la pandemia.

