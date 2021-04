Diputada de Pérez Zeledón aspirará a la presidencia de la Asamblea Legislativa

La diputada María Vita Monge Granados, representante de Pérez Zeledón por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), anunció hoy que aspirará a la Presidencia del Directorio de la Asamblea Legislativa de la última legislatura del período constitucional 2018-2022.

De acuerdo con un comunicado de prensa, su intención de dirigir el Congreso se basa en «el interés superior de Costa Rica y el fortalecimiento de la vida democrática a partir de la búsqueda de la conciliación en tiempos convulsos».

“En este momento de la historia, el país requiere de un liderazgo conciliador, sensatez y sobre todo serenidad en las decisiones más importantes para resolver los problemas nacionales que aquejan a la ciudadanía. En los últimos tres años, he demostrado que la bandera de Costa Rica es la que me guía, por ello, me pongo a disposición del Primer Poder de la República para llevar el debate legislativo por el camino de la conciliación y construcción de acuerdos con todos los diputados de todas las fracciones y bloques independientes por igual”, manifestó la legisladora Monge Granados.

Para la socialcristiana, su aspiración legítima a dirigir la Asamblea Legislativa en el último año de la administración, surge bajo tres razones:

La primera, esta administración la ha caracterizado la paridad de género en los diferentes cargos, por lo que en esta elección en derecho le corresponde a una mujer dirigir el Congreso.

La segunda razón, hubo un acuerdo político en el 2018 de que tendrían la Presidencia las cuatro fracciones mayoritarias, por lo que, de acuerdo con las Presidencias ya ejercidas, esta última y cuarta legislatura le corresponde a la Unidad Socialcristiana.

Y la tercera razón, porque en tiempos de crisis se han fortalecido los puentes para avanzar en una agenda legislativa urgente y necesaria, y es imperativo que esta relación continúe sin injerencia de intereses político electorales que obstruyan el progreso del país.

“En la coyuntura que vivimos hoy, es necesario avanzar en materia de recuperación económica, de fortalecer las finanzas públicas con visión humanista y pensando en que el Estado es un medio para resolver las necesidades de los costarricenses, en los derechos humanos de los adultos mayores, de nuestra niñez y su futuro y la mujer rural y su calidad de vida y el sector agro. Mi candidatura busca enviarle un mensaje claro y conciso a Costa Rica: hay mujeres con capacidad, espíritu de servicio y convicción, necesarias para asumir las riendas de las decisiones que la Asamblea Legislativa requiere tomar en beneficio del país”, finalizó la diputada Monge, actual Segunda Secretaria del Directorio Legislativo.

