Diócesis de San Isidro ya tiene nuevo obispo: Juan Miguel Castro de Naranjo

Este fin de semana trascendió que el Papa ya nombró al V Obispo para la Diocésis de San Isidro de El General. Se trata del Padre, Juan Miguel Castro Rojas, oriundo de Naranjo. Él proviene “de unos padres campesinos cien por ciento, de tierra cafetalera, toda mi vida antes de empezar los estudios, pasé en el campo trabajando, por eso me identifico muy bien con el santo patrono de la Diócesis a quien admiro y quiero muchísimo”.

A través de la emisora local católica, Radio Sinaí, el nuevo obispo envió un saludo a los feligreses generaleños.

“Un saludo muy cordial y cariñoso para todos ustedes en este día que he recibido la noticia de poder servir en esa Diócesis; de verdad que lo estoy recibiendo con mucha fe y con mucha alegría, pronto nos veremos por allá”.

Cuenta ya con casi 31 años de servicio presbiteral, donde según él ha sido “profundamente feliz, me califico como un cura de pueblo: me encanta confesar, celebrar la Eucaristía, atender gente; he realizado el ministerio con una alegría inmensa y me siento profundamente feliz de ser sacerdote. Me pongo en las manos de Dios ante este nuevo servicio que me pide la Iglesia, lo hago con toda la humildad, con mucha alegría y con una fe profunda”, puntualizó.

«En el mensaje que dirigió a los feligreses de su nueva Diócesis, no ocultó señalar su profunda devoción a la Eucaristía, definiéndose como un adorador eucarístico desde tiempos en que era seminarista; razón por la cual, comentó que esta noticia de su episcopado, la recibía precisamente arrodillado ante Jesús, siendo éste el mejor lugar», publicó Radio Sinaí.

Su Ordenación Episcopal será el martes 25 de enero del 2022 a las 10:00 am en la Catedral de San Isidro.

