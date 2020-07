Costa Rica llama a incluir a la naturaleza como eje de decisiones económicas frente a la pandemia

El presidente de la República, Carlos Alvarado, hizo un llamado a líderes mundiales a incorporar la protección de la naturaleza como centro de las decisiones comerciales y financieras para enfrentar la crisis que ha generado en el mundo el COVID-19.

La intervención del mandatario costarricense quien es además, copresidente de la comunidad Champions for Nature y miembro de la High-Ambition Coalition for Nature and People, tuvo lugar en la conferencia virtual del Foro Económico Mundial.

En esta actividad se lanzó desde Ginebra –sede del Foro- el Nuevo Informe de Economía, el cual plantea Soluciones Basadas en la Naturaleza como motor de reactivación económica en el mundo.

Puntualmente, la iniciativa plantea un plan que generaría un acumulado para el 2030 de cerca de $1 millón de millones de crecimiento del PIB mundial y 395 millones de empleos, a partir de actividades ecológicas.

En la presentación, el jefe del Gobierno de Costa Rica estuvo acompañado por el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, en la que expusieron la experiencia del país en casos de éxito como la creación del Sistema Nacional de Parques Nacionales o el Pago por Servicios Ambientales.

El presidente Alvarado indicó que esta crisis ha recordado que el bienestar humano y planetario están estrechamente entrelazados. “La naturaleza debe estar en el centro de nuestras decisiones comerciales y financieras de manera que promovamos la protección de la biodiversidad integrándola a la recuperación económica”, expresó.

Agregó que “los líderes del mundo de hoy tienen un imperativo moral y pragmático para tomar decisiones audaces que protejan, restauren y administren de manera sostenible el único planeta que tenemos y protegemos para las generaciones futuras”.

Por su parte, el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, manifestó que “esta pandemia es una oportunidad para impulsar unidos un desarrollo sostenible y generar nuevas rutas para enfrentar la crisis climática y humanitaria que vivimos”.

“Nuestro país respalda este informe del Foro Económico Mundial y reitera el llamado a líderes del mundo para actuar juntos en busca de Soluciones Basadas en la Naturaleza cada día más sólidas e innovadoras”, subrayó Rodríguez.

Informe de Economía:

El documento plantea que la pandemia de COVID-19 y sus impactos deberán cambiar urgentemente las maneras de generar desarrollo en el mundo y que se debe actuar con la velocidad requerida.

En ese contexto, sostiene que la pandemia es una oportunidad para cambiar la forma en que comemos, vivimos, crecemos, construimos y potenciamos nuestras vidas para lograr una economía sana y resiliente, baja en emisiones de carbono y «positiva para la naturaleza» y detener así la crisis que se generará por la pérdida de biodiversidad para el año 2030.

Identifica tres sistemas socioeconómicos: uso de alimentos, tierra y océano; infraestructura y el entorno construido; y la extracción y la energía, como las principales amenazas a la biodiversidad, que ponen en peligro casi el 80% del total de especies amenazadas y casi amenazadas.

El informe proporciona un plan para que las empresas logren 15 transiciones sistémicas positivas para la naturaleza que podrían generar hasta US $1 millón de millones en valor comercial y crear 395 millones de empleos en diez años.

Ante el impacto de la actividad humana en la naturaleza, plantea la urgencia de cambiar la forma en que comemos, vivimos, crecemos, construimos y potenciamos nuestras vidas.

Sobre los Reportes:

El primer informe de la serie New Nature Economy Report (NNER) del Foro Económico Mundial, Nature Risk Rising, destacó que US $ 44 billones de generación de valor económico, más de la mitad del PIB total del mundo, están potencialmente en riesgo debido a la dependencia de las empresas de los recursos naturales.

El segundo informe de NNER, El futuro de la naturaleza y los negocios, producido en colaboración con AlphaBeta, identifica cómo 15 transiciones en tres sistemas socioeconómicos pueden formar el plan de acción para los caminos positivos para detener la pérdida de la naturaleza en 2030. Las soluciones recomendadas se tratan tanto de obtener eficiencias y ahorros en los modelos existentes como de innovar radicalmente para crear nuevos modelos socioeconómicos.

