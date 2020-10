Costa Rica, Canadá y OceanMind trabajan juntos para combatir la pesca ilegal en nuestro país

Los océanos son, sin duda, de los lugares del Planeta más difíciles de gestionar y proteger de forma efectiva. Las consecuencias de esto son especialmente evidentes en países costeros, donde la pesca representa una fuente vital de ingresos y de seguridad alimentaria para millones de habitantes.

En Centroamérica, por ejemplo, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es un importante motivo de preocupación y, en particular, Costa Rica lleva décadas batallando para poder identificar y responder adecuadamente a la actividad ilegal que ocurre en su extensa Zona Económica Exclusiva.

En vista de la gran relevancia de este problema, Costa Rica, Canadá y OceanMind se han asociado para hacer posible que las patrulleras de la nación tica tengan acceso a inteligencia en tiempo real. El Departamento de Pesca y Océanos de Canadá (DFO) lleva tiempo ofreciendo apoyo en las aguas costarricenses mediante observaciones satelitales.

Estos datos son a su vez analizados por OceanMind, una organización sin ánimo de lucro dedicada a facilitar la aplicación de la regulación marítima gracias a su experiencia en el análisis de información satelital y de rastreo de buques.

Estos análisis sirven al Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica (SNGCR) durante las labores de vigilancia para identificar actividades pesqueras sospechosas casi en tiempo real.

“El apoyo de socios internacionales es clave”, ha comentado el Coronel Martín Arias, Director del SNGCR. “Somos responsables de un importante caladero de pesca con rutas mercantes altamente transitadas. Gracias a este apoyo y cooperación hemos tenido un conocimiento mucho más integral para informar nuestros esfuerzos”.

En ese sentido, OceanMind, el SNGCR y DFO se muestran entusiasmados con el anuncio de que esta colaboración internacional continuará durante todo el año 2020. Este apoyo, además, podría extenderse a otros países que también lidian con problemas de pesca INDNR.

“Para Canadá es fundamental poder apoyar a otros países a aplicar la legislación marítima de manera efectiva como parte de nuestro compromiso de la Cumbre del G7 de 2018”, ha añadido Sean Wheeler, Responsable Senior del Programa de Cumplimiento de DFO.

“Estamos encantados tanto de poder incentivar la cooperación internacional como de fortalecer la colaboración con la sociedad civil, ya que ambos aspectos son vitales para combatir la pesca ilegal.”

OceanMind respaldará a Costa Rica con análisis continuados, formación para potenciar las capacidades futuras de la nación y avanzada tecnología como el aprendizaje automático.

Pablo Trueba, Analista Senior de Pesquerías de OceanMind, ha destacado que “Costa Rica está dando grandes pasos en el uso de inteligencia en la aplicación de la normativa marina” y que “estamos orgullosos de poder dar soporte para que el gobierno aumente su capacidad propia junto a otros países de la región.”

Además del apoyo por medio de datos satelitales proporcionado por el gobierno canadiense, la compañía noruega Kongsberg Satellite Services (KSAT) suministrará imágenes satelitales adicionales con el fin de mantener a las patrulleras informadas en áreas particulares, lo que demuestra la creciente importancia de la cooperación internacional para fortalecer a países como Costa Rica.

