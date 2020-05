Con prórrogas para renovar y atención únicamente con cita, MOPT reactiva servicio de licencias

Únicamente quien tenga cita para realizar algún trámite podrá ingresar a las distintas oficinas de la Dirección General de Educación Vial, ubicadas en todo el país.

Así se dispuso por parte de las autoridades del MOPT como una medida responsable y de protección para el usuario que requiere acceder a estos servicios.

Por lo anterior, se han realizado los esfuerzos necesarios para que a partir de hoy lunes 25 de mayo, se habilite un nuevo sistema que permita obtener una cita a las personas que deban, renovar su licencia, obtener o renovar su permiso de conducir, solicitar una certificación o bien renovar u homologar su licencia extranjera.

El sistema será accesible desde el sitio web de Educación Vial, en la pestaña Servicios, y ahí el interesado podrá elegir sede, día y hora que le convenga para presentarse a realizar su trámite. Es importante que las personas no agenden el espacio el día que les corresponde la restricción sanitaria pues no podrán asistir en su vehículo.

María Eugenia Salazar, Directora ai de Educación Vial, explicó que bajo el sistema de citas el ciudadano tendrá asegurada su atención, un día y hora determinados, sin filas o periodos de espera “buscamos que las personas pasen el menor tiempo posible fuera de casa o de su ambiente seguro y que tengan el menor contacto con la Institución, además tendremos control de las personas que ingresan a las sedes, pues se manejará desde la entrada una lista y únicamente ingresarán quienes estén registrados, sin acompañantes.” agregó Salazar.

De esta manera, hoy se habilitan las citas para que las personas sean atendidas entre el 01 y 05 de junio en trámites de acreditación, y así cada lunes semanalmente, no se tiene contemplado por ahora habilitar largos periodos de tiempo en el sistema, pues es necesario adecuar los espacios a los lineamientos de aforo máximo que dicta el Ministerio de Salud, los cuales pueden variar (se podría atender más o menos personas) por lo que al abrir cada semana se tiene la certeza de cumplir con lo que en ese momento Salud exija.

Asimismo con el fin de evitar inconvenientes a los usuarios y brindarles mayor espacio para que puedan agendar su cita, se estableció aumentar el periodo de gracia en el cual no serán sancionados por conducir con el documento vencido. Las prórrogas se establecen de la siguiente manera:

CRONOGRAMA DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS Fecha de vencimiento de licencia Fecha de prórroga Del 20 al 31 de marzo del 2020 Se prórroga hasta el 31 de Julio del 2020 Del 01 al 30 de abril del 2020 Se prórroga hasta el 31 de agosto del 2020 Del 01 al 31 de mayo del 2020 Se prórroga hasta el 30 de setiembre del 2020 Del 01 de junio al 31 de julio del 2020 Se prórroga hasta el 31 de octubre del 2020 Del 01 de agosto al 30 de setiembre del 2020 Se prórroga hasta el 30 de noviembre del 2020 Del 01 de octubre al 30 de noviembre del 2020 Se prórroga hasta el 31 de diciembre del 2020 Del 01 de diciembre al 31 de enero del 2021 Se prorroga hasta el 31 de enero del 2021

Desde el MOPT y Educación Vial se hace un llamado a las personas para que sean conscientes del plazo que tienen para renovar la licencia en dos sentidos, que no se sientan presionados si no pueden obtener un espacio la primera semana, se espera una afluencia grande de usuarios y también que no dejen el trámite para última hora, pues no se extenderán nuevamente los periodos de gracia.

“Lo ideal es que estas primeras semanas demos espacio a las personas cuyo periodo de gracia vence antes, es decir a quienes se les venció la licencias posterior al 20 de marzo, entendiendo que los demás tendrán más tiempo pero sin esperar al último momento pues se exponen a que su periodo se gracia venza y por ende a una sanción” concluyó Salazar.

Los detalles sobre otras medidas a implementar en servicios como pruebas prácticas y teóricas se explicarán en el transcurso de la esta semana.

Información y foto cortesía del MOPT.*

Me gusta esto: Me gusta Cargando...