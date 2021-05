Colegio de Médicos asegura que Costa Rica podría alcanzar inmunidad de rebaño a finales del 2021

En esta etapa de la pandemia, la vacunación es el arma más eficiente para combatir el virus de la Covid-19 y lograr la estabilidad económica que tanto necesita el país.

Es por eso que el Colegio de Médicos asegura que el sistema de salud es capaz no solo de acelerar la vacunación, sino también hacerla más eficiente.

“Las vacunas no son tema nuevo para Costa Rica, tenemos 50 años de aplicarlas y datos históricos de la Caja Costarricense del Seguro Social demuestran que en otras campañas de vacunación han tenido capacidad para vacunar en forma oportuna a la población” indicó el Dr. Mauricio Guardia, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos.

Según Guardia es de conocimiento público que la CCSS recibe unas 60 mil vacunas a la semana y tras cinco meses de vacunación, sólo se ha cubierto a poco más de un millón de personas en la primera dosis.

Ante este panorama, urge acelerar el proceso para lograr la inmunidad de rebaño añorada. “Aplicando cálculos simples, si traemos 150 mil vacunas por semana y las aplicamos de inmediato, podríamos cubrir dos millones y medio de personas de aquí a diciembre. Eso significa que alcanzaríamos la cobertura necesaria para reactivar todas las actividades comerciales en el país”, insistió el presidente del Colegio de Médicos.

Agrega que la seguridad social tiene todas las herramientas necesarias para lograrlo: infraestructura, personal de salud capacitado, el sistema EDUS y el compromiso ético de quienes trabajan para la CCSS.

A esto hay que sumar la voluntad política necesaria para traer al país las dosis necesarias y que el gobierno se tome en serio la tarea de conseguirlas. “Como médicos preferimos decir que no podemos vacunar porque no quedaron dosis a que no hay un sistema de vacunación eficiente que nos permita aplicarlas”, enfatizó Guardia.

Recomendaciones para acelerar vacunación

El Colegio de Médicos insiste en que hay varias medidas que se pueden aplicar y hacer la vacunación más eficiente. Para lograrlo se propone: