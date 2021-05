Asistir a la inspección técnica vehicular sí es excepción a la restricción sanitaria

Asistir a las estaciones de inspección técnica vehicular, sea de día o de noche, o fines de semana, es posible al margen de que se tenga restricción vehicular sanitaria ese día.

Según recordaron las autoridades de la Policía de Tránsito, desde el año pasado es una excepción contemplada dentro de las medidas sanitarias. Para asistir a dicha cita es suficiente con portar el comprobante de la cita, digital o físico.

“Desde el año pasado es excepción asistir con el comprobante de la cita, aunque se tenga restricción sanitaria, pero sí queremos enfatizar que el desplazamiento debe ser lógico; es decir, con la excusa de que van para la cita, no pueden circular horas antes o después de evaluación, es solo para el desplazamiento casa-estación-casa. Tampoco tendría lógica que estén en un sitio que no coincide con un desplazamiento razonable o que pasaron a realizar compras u otras diligencias”, acotó Alberto Barquero Espinoza, sub director nacional de la Policía de Tránsito.

De igual manera, el funcionario aclaró que si un vehículo reporta faltas graves, que debe subsanar, y le vence el mes de inspección, por ejemplo las placas 5 este mes de mayo, no puede circular legalmente en junio con una falta grave y tampoco puede circular después de mayo aunque vaya para la inspección técnica a reinspección; se le multaría con unos ¢55.000. El vehículo debe ser trasladado en grúa, por ejemplo.

Para reducir riesgos como el indicado, se le recuerda a los propietarios de vehículos que pueden asistir a la inspección el mes previo al que les corresponde según la placa, es decir, ya este mes pueden ir a la revisión las placa finalizadas en 6, que corresponden a junio, lo cual da más tiempo para reparar algún desperfecto en el automotor, que generó una falta grave en el reporte.

Lo que dejó de tener vigencia desde octubre pasado es la prórroga de un mes para asistir a la inspección. La medida temporal, aplicada en torno a las distorsiones en la dinámica de este servicio, provocadas por el Covid-19, permitía circular legalmente el mes posterior al mes que correspondía la inspección. Actualmente, no es así.

