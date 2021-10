65.3 % de internados en UCI por covid-19 no tienen vacuna pese a esfuerzos de la CCSS

El 65.3 % de los internado en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por COVID-19, en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la semana anterior, no contaban con ninguna vacuna contra esa enfermedad. Esto de acuerdo con datos analizados por el área de Estadísticas en Salud de la institución.

El análisis incluyó a 862 pacientes internados por covid-19 en los establecimientos de salud de la institución a este miércoles. De ese total de pacientes, 343 se encontraban en cuidados intensivos y 519 en una cama de salón, explicó la estadística Susana López Delgado, jefa de la subárea de Análisis Estadístico de la CCSS.

¿QUÉ REFLEJAN LAS ESTADÍSTICAS?

En detalle, de los 343 pacientes en UCI el 65.3% no estaba vacunado, un 14.3 % tenía su esquema incompleto y 5.2 % tenían menos de quince días de haber recibido la segunda dosis (menos de quince días de haber recibido la segunda dosis de la vacuna), es decir, solo un 15.2 % de paciente en UCI tenía vacunación completa.

En el caso de personas en salón, un 49.7 % no tenía vacuna, 11 % tenía esquema incompleto, 2.3 % contaban con menos de quince días desde la aplicación de su dosis y 37 % estaban vacunados completamente.

Los datos analizado muestran que en el caso del comportamiento por sexo, la mayor proporción de casos se dan en los hombres donde 150 contra 100 mujeres no cuentan con vacunas.

Por otra parte, en el comportamiento por edad, las personas que se encuentran internadas en UCI y no están vacunadas tienen edades entre los 30 y 70 años. Mientras que los que tienen esquemas completos son personas entre 60 y 80 años.

San José se mantiene como la provincia de residencia que más pacientes hospitalizados por covid tienen con un 30.9 % seguida por Alajuela con 22 %, Guanacaste con 10.6 %, Heredia con 10 %, Limón con 9.5 % y Puntarenas y Cartago con 9.3 % y 7.7 % respectivamente.

¿Y QUÉ PASA CON LAS PERSONAS VACUNADAS?

Susana López Delgado, jefa de la subárea de Análisis Estadístico de la CCSS, enfatizó que los datos siguen demostrando que contar con el esquema de vacunación completo es un elemento que reduce la necesidad de requerir una unidad de cuidados intensivos.

De las 244 personas hospitalizadas con esquema completo de vacunación contra covid-19, un 71 % no requirió de atención en una unidad de cuidados intensivos.

En el caso de quienes tenían esquema de vacunación incompleto o del todo no estaban vacunados, al momento del análisis, esto no favoreció en la necesidad de requerir una unidad de cuidados intensivos, ya que aproximadamente la mitad de estos si llegó a necesitar la unidad de cuidados intensivos.

Estancia y comorbilidad

Un dato significativo es la estancia media de los pacientes en los centros médicos, en lo cual se observa una diferencia marcada entre los que tienen esquema completo versus los que no están vacunados o bien están vacunados, pero aún no inmunizados. Mientras las personas con esquema completo presentan una permanencia de 11.9 días, los que tienen esquema incompleto tienen una estancia de 17.3 días y los no vacunados la duplican con 24.8 días.

Por otra parte, al analizar los factores de riesgo de los pacientes, los no vacunados e incluso los vacunados con esquema incompleto, una tercera parte o menos, presentan al menos una comorbilidad como factor de riesgo, en tanto los pacientes hospitalizados con esquema completo el 73 % presente al menos hipertensión como factor de riesgo.

Pacientes egresados

Entre enero y el 20 de octubre del 2021 un total de 20 945 pacientes covid-19 han egresado de centros hospitalarios de la CCSS, de los cuales 76 % son no vacunados, destacando los meses de julio y agosto con la mayor cantidad de egresos de personas no vacunadas.

Del total, 8 033 requirió de cuidados intensivos y 12 912 recibieron atención en salón.

Fallecidos intrahospitalarios

En cuanto a los fallecidos intrahospitalarios por covid-19, un total de 4 130 personas perdieron la batalla contra esta enfermedad, de estas, 71 % no estaban vacunadas.

En los primeros meses del 2021 la totalidad de los fallecidos no se encontraban vacunados.

No obstante, a partir de marzo, se empezaron a dar las primeras muertes en personas con esquemas incompleto o que se hospitalizaron estando vacunados, pero aún no inmunizados. Y en abril se presentaron los primeros fallecimientos de personas que contaban con el esquema completo, las cuales en su mayoría eran adultos mayores.

Revisando los números de fallecidos en detalle, de enero al 20 de octubre hubo 2 932 (71 %) muertes no vacunadas y 662 (16%) tenían esquema completo.

Al analizar los fallecidos no vacunados, a partir de mayo, hay una proporción mayor de adultos; mientras que los que tenían esquema completo, la mayoría eran adultos mayores.

Para la doctora Leandra Abarca Gómez, de Vigilancia Epidemiológica, como se conoce según la evidencia científica “la vacuna contra covid-19 disminuye la posibilidad de enfermar gravemente “, por lo que reitera en que es importante que la población aproveche aplicarse las dos dosis de la vacuna.

