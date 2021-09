61% de fallecidos en carretera, en agosto, viajaban en una motocicleta

El 2021 se perfila como el octavo año consecutivo en el que el vehículo con más personas muertas en carretera es la motocicleta.

Los 119 decesos sumados entre enero y agosto confirman esta lamentable tendencia.

De los 238 fallecidos este 2021, exactamente el 50% viajaban en motocicleta, superando por mucho a los vehículos particulares, tipo sedán, por ejemplo, con 61 muertos en la suma.

Asimismo, 14 de los 23 muertos registrados el mes anterior, es decir, el 61%, eran motociclistas, sea conductores o acompañantes, acotó Alberto Barquero Espinoza, subdirector de la Policía de Tránsito.

“Institucionalmente, desde la Policía de Tránsito, el Consejo de Seguridad Vial, y desde el Ministerio en general, hacemos los esfuerzos de concienciación para hacer entender a estas personas que deben ser más prudentes, pero también a otros actores viales, para que tengan una actitud más solidaria con estas personas, como orillarse un poquito para que puedan pasar y referenciarlos mejor en carretera, para evitar choques”, acotó el funcionario.

Sin embargo, todas estas iniciativas se han tenido que acompañar de sanciones; por dar algunos ejemplos, entre enero y julio, 89 conductores fueron sancionados por llevar niños de menos de 5 años en una motocicleta, conducta tipificada como ilegal.

Por otro lado, 4.276 conductores de motocicleta fueron sancionados no portar o llevar mal puesto el casco, o permitir que su acompañante incumpliera esta disposición. Otros 4.080 recibieron la boleta por no portar ropa o aditamentos reflectantes de la luz.

“Se vienen dando con frecuencia estas faltas; personas sin casco, sin ropa reflectante, pero también mucho motociclista con la luz del vehículo apagada, lo que los hace menos visibles en carretera. A veces debemos escuchar excusas como que, si la encienden de día, la luz se quema más rápido o le acorta la vida a la batería y, claramente, una vida, el hacerse visible para reducir riesgos de perder la vida, vale más que una bombilla”, censuró Barquero.

El funcionario aprovechó para dar los consejos habituales, como no rebasar por la derecha, no conducir la motocicleta contravía, respetar los Altos y los semáforos y no abusar de la velocidad.

Asimismo, insistió, en una época en la que ha aumentado la demanda de entregas a domicilio, que los motociclistas o ciclistas no antepongan la entrega de una mercancía a su vida, abusando de la velocidad, por ejemplo.

También se hace un llamado a los empresarios y a los consumidores, para que no generen presiones excesivas sobre estos motociclistas o ciclistas (que brindan servicio exprés), para que entreguen el pedido en tiempos irracionalmente cortos, pues eso les obliga a cometer imprudencias en carretera.

