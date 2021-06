4827 nuevos electores de la Región Brunca deben solicitar su cédula para poder votar en 2022

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) hace un importante llamado a los costarricenses que cumplirán los 18 años en los próximos meses, e incluso el propio 6 de febrero, día de las elecciones, para que soliciten su cédula de identidad desde ya, en la sede central o en alguna de las 32 oficinas regionales.

Quienes podrán votar por primera vez, deberán solicitar su documento de identidad a más tardar el próximo 5 de octubre, fecha límite en que cierra el padrón electoral (lista de votantes).

Eso incluye 4827 nuevos electores de la Región Brunca, divididos de la siguiente manera:

Pérez Zeledón: 1847 personas

Buenos Aires: 620 personas

Osa: 357 personas

Golfito: 535 personas

Coto Brus: 756 personas

Corredores: 712 personas

De hecho, el cantón generaleño está entre los lugares donde se concentran las cifras más altas de quienes no se han enlistado, según datos del TSE.

Por esta razón, el TSE lanza la campaña denominada “Apuntate, sé parte del grupo”.

Mediante stickers (imágenes) para compartir por mensajería celular, videos motivacionales, infografías y diseños para publicar en redes sociales, la institución espera movitar a los futuros ciudadanos a empadronarse y ser parte del proceso electoral.

A NIVEL PAÍS:

El año entrante, 153.670 nuevos electores podrían votar por primera vez, según lo determinó la Unidad de Estadística de este organismo.

Dicho grupo está constituido por las personas nacidas en Costa Rica, entre el 3 de febrero del 2002 y el 6 de febrero del 2004, junto con las personas que obtuvieron su naturalización entre el 3 de febrero del 2019 y antes del 6 de febrero del 2021.

No obstante, al pasado 31 de mayo, 58.498 costarricenses todavía no habían solicitado su documento de identidad. Y, si no realizan su gestión a más tardar el próximo 5 de octubre, fecha de cierre del padrón, perderán

