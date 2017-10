La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) anunció que en los próximos días estará reprogramando las citas y cirugías que no pudieron realizarse, esto a causa de Nate

Cifras incluyen los días jueves y viernes anteriores.

Cantidad seguirá en aumento mientras no se restablezca paso desde comunidades afectadas hacia San José.

659 citas perdidas en el Hospital Fernando Escalante Pradilla de Pérez Zeledón

Cerca de 3.500 citas de consulta externa especializada y 45 cirugías deberán reprogramar los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a los pacientes que, por las inundaciones y los cierres de vías derivados del paso de Nate sobre nuestro país, no pudieron presentarse a los servicios de salud.

Según explicó la doctora María Eugenia Villalta Bonilla, gerente médica de la CCSS, esta cifra incluye los días jueves y viernes de la semana anterior, y contempla, entre otros, 659 citas perdidas en el Hospital Fernando Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, 645 en el Hospital San Juan de Dios, 598 en el Hospital México y 427 en el Hospital Maximiliano Peralta Jiménez de Cartago.

En el caso de las cirugías la mayoría son de los hospitales Escalante Pradilla y Monseñor Víctor Manuel Sanabria de Puntarenas.

La funcionaria aseguró que se ha mantenido una comunicación constante con directores de centros médicos, principalmente de aquellos donde acuden pacientes de zonas que aun poseen problemas de acceso terrestre.

«Mientras no se restablezca el paso, se seguirán perdiendo citas», aseveró la gerente, a la vez que manifestó que, si bien la institución está realizando ingentes esfuerzos para reprogramar las citas a la brevedad posible en todas las zonas donde hubo afectación a causa de Nate, en hospitales como el San Juan de Dios y el Max Peralta no se iniciará la reprogramación hasta que no se rehabiliten las vías de acceso a los establecimientos de salud.

La doctora Villalta recordó que, en el caso de las áreas de salud Los Santos y Acosta se ha establecido un puente aéreo para trasladar aquellos pacientes que por sus condiciones de salud así lo requieran. El transporte aéreo, además, se está utilizando por parte de funcionarios de la CCSS para valorar el estado de salud de pobladores de comunidades con dificultades de acceso, principalmente pacientes con enfermedades crónicas que no han podido presentarse a las áreas de salud, y para abastecer de insumos y medicamentos a los centros de salud.

Me gusta: Me gusta Cargando...