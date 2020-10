1 de cada 2 personas podrían estar presentando problemas de salud mental durante el confinamiento

El pasado 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental, una de las áreas más desatendidas, según la OMS, a nivel mundial durante la pandemia del Covid-19.

De acuerdo con los resultados de la encuesta que la OMS realizó en 134 países, solo el 7% de los encuestados prestó, durante la crisis sanitaria, todos los servicios de salud mental, mientras que el 17% de los países aseguraron que han destinado fondos adicionales para realizar actividades que contribuyan con las necesidades de este campo.

Durante la pandemia por el Covid-19 han aumentado los niveles de inestabilidad emocional, según la revista científica The Lancet. Se estima según la publicación de la revista Lancet, que un 50% de los encuestados presentaron problemas para conciliar el sueño, y aumentaba al menos un 70% dentro de los encuestados con problemas económicos y personas con estrés incrementado debido a su tipo de trabajo.

A la fecha no se tienen datos concretos de Centroamérica, el Caribe y Ecuador, sin embargo, las autoridades de salud en los distintos países han hecho llamados para que toda persona que sienta inestabilidad emocional pueda buscar apoyo oportuno. En algunos países, se han instaurado líneas de ayuda, para garantizar un soporte inmediato a las personas.

“La crisis de COVID-19 agudiza la aparición de las enfermedades de salud mental, debido a la forma cómo evoluciona el virus y los caso que se han recibido en los últimos meses, han reflejado comportamientos más serios que tienen que ser evaluados por psiquiatras, debido a la gravedad”, señala la psicóloga Carmen Ariza.

El impacto en la Salud Mental, si bien está ya afectando a la población, existe un alto enfoque de atención por parte de los sistemas de salud, destinado a pacientes con COVID-19, por lo que es importante que las autoridades sigan uniendo esfuerzos para que todo aquél que tenga una afectación mental, ya sea por ser paciente diagnosticado o bien por que se acentúan los síntomas por la situación actual; y así garantizar atenciones y tratamientos oportunos, y evitar desenlaces fatales.

Teniendo en cuenta los retos en materia de salud mental y los prejuicios que existen alrededor de este tema, se han creado iniciativas.

Por ejemplo, un grupo de jóvenes costarricenses creó la campaña #MeSiento, lanzada finalmente el viernes en YouTube, Spotify, Amazon, Apple Music y otras plataformas digitales, y liderada por Raquel Gómez, una joven artista y compositora costarricense.

La iniciativa contó con la producción de Maul On The Mix, nombre artístico del productor de pop Manuel Murillo; y de We Could Be Music, sello musical de impacto social que firmó oficialmente la canción y prestó todo el apoyo en producción y distribución.

La idea es que adolescentes y jóvenes compartan sus experiencias en sus redes sociales con el hashtag #MeSiento y con una etiqueta a @Raqelele. Al hacerlo, las publicaciones se alojarán automáticamente en el sitio www.mesiento.org.

Mia Paz Cambronero, directora de We Could Be Music, explicó que posteriormente se seleccionarán un grupo de historias para elaborar un libro y entregarlo a las máximas autoridades del país, con un llamado para invertir en programas de salud mental.

Por otro lado, a nivel internacional, Sanofi lanzó la campaña “Rompe el estigma, #reconocetusemociones”, invitando a quienes estén experimentando inestabilidad emocional persistente, especialmente durante la pandemia y el aislamiento social, a consultar a un especialista inmediatamente.

Finalmente, la OMS hace recomendaciones con miras a frenar el brote de enfermedades de salud mental, y recomiendan que, durante esta época, aún a la distancia, mantengamos el contacto con familiares y amigos, mantener un estilo de vida saludable, que incluya una dieta adecuada, descansar y dormir bien, hacer ejercicio y evitar recurrir al tabaco o al alcohol.

Así también, nos invitan a buscar fuentes creíbles de noticias y limitar el nivel de preocupación.

Nos recuerdan finalmente, que la Salud Mental es cosa de Todos.

Foto de portada: Vector de Personas creado por stories – www.freepik.es

