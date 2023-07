ZAYN REGRESA CON HIMNO DE VERANO «LOVE LIKE THIS»

El artista, compositor, productor y filántropo ganador de múltiples discos de platino, ZAYN , ha lanzado su muy esperado nuevo sencillo «Love Like This«. El himno pop marca la primera música nueva de ZAYN en 2 años y su sencillo debut para Mercury Records.

“’Love Like This’ es una canción veraniega de la que estoy muy orgullosa y emocionado de que el mundo la escuche. Actualmente estoy trabajando en mi nuevo álbum que saldrá pronto, y no puedo esperar a que todos vean lo que sigue”, afirma ZAYN.

“Love Like This” viene acompañada de su video musical, dirigido por Ivanna Borin & Frank Borin y filmado en Nueva York.

Los fanáticos han estado esperando ansiosamente el lanzamiento desde que ZAYN lo adelantó por primera vez en las redes sociales, lo que recibió una respuesta masiva, acumulando más de 150 millones de visitas solo en los adelantos. La semana pasada, ZAYN incendió Internet nuevamente cuando se unió a Call Her Daddy podcast para su primera entrevista sentada en casi 6 años. El episodio se volvió viral y recibió cobertura de los medios de todo el mundo, con medios como Rolling Stone, Billboard, BBC, NME y más dando la bienvenida al regreso de Zayn.

Estén atentos para más de ZAYN mientras enciende lo que promete ser su capítulo más grande, audaz y brillante hasta el momento.

SOBRE ZAYN:

ZAYN es un artista de grabación, compositor, productor y filántropo con ventas multiplatino conocido por su voz deslumbrante y su estilo híbrido de pop y R&B. ZAYN acaba de lanzar su primera música original en más de dos años, haciendo su esperado regreso con el himno instantáneo del verano, “Love Like This”. Con su álbum debut como solista, se convirtió en el primer solista masculino del Reino Unido en ubicarse simultáneamente en el puesto número 1 en las listas de álbumes del Reino Unido y Estados Unidos en la primera semana del lanzamiento de su álbum sin precedentes Mind of Mine . El sencillo principal del álbum, «PILLOWTALK», alcanzó el número 1 en 68 países de todo el mundo y desde entonces ha sido certificado 5x platino por la RIAA. El álbum fue seguido por su certificado de oro Icarus Falls y el aclamado por la crítica Nobody Is Listening . En 2022, los herederos de Jimi Hendrix invitaron a ZAYN a crear una nueva versión de la canción clásica de Hendrix «Angel» para honrar el 80 cumpleaños de la leyenda . ZAYN ha obtenido varios elogios a lo largo de su carrera, incluidos un Billboard Music Award, American Music Award, MTV VMA y dos nominaciones a los Brit Awards. Además de su música, ZAYN continúa siendo una voz para el cambio positivo, más recientemente, ZAYN escribió una carta pública al primer ministro británico abogando por expandir el programa de almuerzos escolares gratuitos para niños que viven en la pobreza en el Reino Unido. También protagonizará la muy esperada película de animación “10 Lives” junto a Simone Ashley, que se estrenará en 2024.

Acerca de Mercury Records:

El famoso sello fundado originalmente por Irving Green en 1945 ahora opera como una extensión de Republic Records. La lista de Mercury Records incluye a Post Malone, Noah Kahan, Hailee Steinfeld, Stephen Sanchez, AJR, Chelsea Cutler, James Bay, Lord Huron y Jeremy Zucker, así como a los talentos emergentes BoyWithUke, Dream, Lyn Lapid , Ka $ hdami , Foggieraw y Camylio. También tienen alianzas estratégicas con Big Loud Records de Nashville (Morgan Wallen, Lily Rose), Imperial Music (Bo Burnham) y proyectos 2for2 (Jake Minch).

