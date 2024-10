LA COLABORACIÓN ENTRE ÁLVARO DÍAZ & NATHY PELUSO “XQ ERES ASÍ” ENCIENDE CHISPAS Y LLEGA JUNTO A UN ARDIENTE VIDEO GRABADO EN CDMX

La estrella puertorriqueña del rap, Álvaro Díaz, se une a la artista e intérprete visionaria, Nathy Peluso, para su nuevo sencillo “XQ ERES ASÍ”. El tema de trap con influencias de R&B fue producido por Manuel Lara y AvilaWTF y es la canción principal de la versión deluxe de su álbum aclamado por la crítica y nominado dos veces al Latin GRAMMY, ‘Sayonara’, que saldrá el 15 de octubre a través de Universal Music Latino.

“Es un privilegio trabajar con unas de mis artistas favoritas, fue súper divertido crear el tema y trabajar con Nathy ha sido inspiración total es una reina. El video rápido se ha convertido en uno de mis videos favoritos y pienso que es una canción que cayó perfecto con lo que quería lograr con los finales alternos,” explica Díaz sobre la colaboración.

Las vehementes visuales dirigidas por The Movement se filmaron en la Ciudad de México y nos llevan a través de una serie de recuerdos y flashbacks de la apasionada, pero tóxica relación de Álvaro y Nathy. Mientras los vemos y los escuchamos cuestionarse mutuamente sobre sus acciones y por qué ya no están juntos, atravesamos una serie de escenas con varios cambios de ropa donde vislumbramos cómo fue su historia de amor. En un par de escenas, vemos a Díaz usar una gorra con la bandera venezolana mostrando solidaridad con el pueblo de Venezuela dadas las sombrías condiciones actuales del país.

«Cuando Alvarito y yo nos juntamos en el estudio, desde el principio todo fue súper natural, con una energía muy linda. Es una canción que habla de esa mezcla entre deseo y distancia, de lo que te aleja, pero también te trae de vuelta. Todo fluyó de manera muy natural; fueron unos días en los que estuvimos muy enfocados y a la vez disfrutando mucho. Grabar todo el material audiovisual en CDMX fue una experiencia increíble, muy especial. Es un tema para gozar,» cuenta Nathy sobre la creación del tema.

En el 2020 ‘Calambre’, el álbum debut aclamado por la crítica de Nathy Peluso, la catapultó a la fama ganando ‘Mejor Álbum Alternativo’ en los Latin GRAMMY 2021. También cosechó éxitos con Bizarrap, C Tangana y Tiago PZK, actuó en Coachella, agotó las entradas de dos Movistar Arenas en Buenos Aires y realizó giras a nivel internacional. Su último disco ‘Grasa’, del cual ella fue coproductora y co-escritora, está nominado a 3 Latin GRAMMYs este año por ‘Mejor Canción Rap/Hip Hop’, ‘Mejor Canción Alternativa’, & ‘Mejor Video Musical Versión Larga’. Próximamente, dará comienzo el GRASA TOUR, con su primera fecha el 27 de octubre en el Auditorio Nacional (CDMX).

Próximamente, Díaz estará finalizando su Sayonara US Tour con un show AGOTADO en Orlando, FL el 9 de noviembre. Además, él estará participando en el panel How I Wrote That Song de BMI durante la semana de los Latin Billboard en Miami, FL el martes 15 de octubre. Esten pendientes para la versión deluxe de ‘Sayonara’ la cual saldrá el 15 de octubre y cuenta con 3 temas nuevos que funcionan como finales alternos a la historia del álbum.

