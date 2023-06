YUNGBLUD REGRESA CON UN NUEVO SENCILLO: ‘LOWLIFE’

El músico internacionalmente aclamado, Yungblud, regresa con su nuevo sencillo, “Lowlife” que ya está disponible a través de Locomotion/Geffen Records, tras su estreno con Zane Lowe en Apple Music. Su vertiginoso viaje a través del cosomos alternativo continúa, con “Lowlife” marcando una nueva y refrescante era de manera visual, sonora y creativa para el artista que se ha convertido sin duda alguna en la voz de la Generación Z, utilizando su música para unir y empoderar a la juventud de hoy.

“Lowlife» es quizá la creación más honesta de Yungblud hasta la fecha. Lleno de fervor y pasión, es un himno enérgico y rebelde que fusiona melodías hard-edge, líneas de bajo pesadas y letras crudas y vulnerables. Marca el comienzo de un cambio sónico y creativo en el que Yungblud vuelve a sus raíces alternativas, a la vez que asume riesgos creativos con una producción extravagante pero detallada, y una instrumentación meditada que resulta a la vez nueva y nostálgica.

Hablando sobre el sencillo, Yungblud comentó: «Escribí ‘Lowlife’ porque no quería salir de casa. Estaba harto de la gente, de los juegos, de mí mismo, de mis amigos, cada vez que hacía algo algún idiota opinaba sobre ello. De lo que debía hacer o ser. La verdad es que a veces no quería ser nada, quería no ser nada. Así que no salía de la cama. Estaba insatisfecho y ansiaba algún tipo de aburrimiento. El tipo de aburrimiento en el que te sientas en tu casa con las mismas sábanas y ves la puta televisión que te atonta la mente, así que escribí una canción sobre ello».

A la hora de componer el sencillo dejó de lado la idea de tener influencias y entró en el estudio con el productor Paul Meany sin referencias ni ideas preconcebidas sobre el resultado. Dice: «No he ido al estudio con la intención de hacer algo como ‘Close To Me’, ‘Born This Way’ o ‘Life On Mars’. Cada vez empezábamos con un lienzo en blanco, sacábamos un ritmo y a ver qué pasaba».

El tema fue anunciado la semana pasada cuando Yungblud envió notas escritas a mano a los buzones de fans alrededor del mundo, detallando lugares de Londres, Los Ángeles y Alemania, donde aparecieron coches intervenidos con el título del sencillo, atrayendo a miles de fans que se reunieron para escuchar el tema por primera vez.

Yungblud acaba de terminar una enorme gira por el Reino Unido, Europa y festivales sudamericanos en la que ha agotado todas las entradas. En junio, julio y agosto se embarcará en la etapa estadounidense, en la que se presentará ante su mayor público en Norteamérica hasta la fecha. Comenzará el 27 de junio en San Petersburgo, Florida, y hará paradas en Filadelfia, Montreal, Toronto, Indianápolis, Nueva York, Boston, Nashville, Kansas City, Atlanta, Las Vegas, Salt Lake City, etc., antes de concluir el 6 de agosto en Seattle, Washington.

Desde el comienzo de su fenomenal ascenso, ha alimentado un vasto colectivo de ávidos fans en todo el mundo, con más de 14,5 millones de seguidores y acumulando miles de millones de reproducciones, consolidándolo firmemente entre los mejores artistas alternativos de su generación. Con más música por llegar a lo largo de 2023, la trayectoria de Yungblud se presenta más brillante y emocionante que nunca.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...