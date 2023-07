Warner Music estrena «BARBIE THE ALBUM»

Warner Music estrena oficialmente BARBIE THE ALBUM, la innovadora banda sonora musical que acompaña a la altamente esperada película de verano Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling con Barbie y Ken y distribuida por Warner Bros. Pictures. La banda sonora de estrellas ya está disponible a nivel mundial en todas las tiendas y servicios de streaming, incluyendo la canción recientemente anunciada, “Man I Am”, del artista multiplatino, ganador del GRAMMY®, BRIT, Globo de Oro y Premio de la Academia, Sam Smith. El épico tema de synth pop fue producido por el productor ejecutivo de la banda sonora, Mark Ronson junto con Ricky Reed y está escrito desde la perspectiva de Ken. Otros puntos destacados del álbum incluyen a la estrella de Barbie, Ryan Gosling con la extraordinaria y llamativa canción original, «I’m Just Ken», interpretada como su personaje, además de masivas canciones inéditas de una alineación sin precedentes de superestrellas globales, que incluyen a Lizzo, Tame Impala, The Kid Laroi, HAIM, Khalid, Dominic Fike, Ava Max y GAYLE.

El impactante lanzamiento de BARBIE THE ALBUM en Internet comenzó en mayo y desde entonces la banda sonora se ha convertido en un fenómeno pop aclamado mundialmente, con más de 500 millones de streams a nivel global y más de 4 mil millones de impresiones en redes sociales hasta la fecha, gracias a sus impactantes sencillos y colosales videos.

Primero llegó el electrizante sencillo principal « Dance The Night » de la superestrella mundial ganadora de 3 premios GRAMMY® Dua Lipa, quien también hace una aparición especial en la película. Producida por Mark Ronson, Andrew Wyatt y los Picard Brothers, «Dance The Night» llegó junto con un deslumbrante video oficial que cuenta con la aparición especial de la escritora/directora/productora ejecutiva de Barbie, Greta Gerwig (Little Women, Lady Bird) – míralo AQUÍ. La artista de renombre mundial KAROL G siguió con su himno de alta energía, « WATATI (Ft. Aldo Ranks)», que fue complementado por un video oficial dirigido por Mike Ho (Nicki Minaj, Megan Thee Stallion, Saweetie) y protagonizado por KAROL mientras entra al mundo de Barbie, grabado en el lugar de World of Barbie en LA – míralo AQUÍ. El cautivador tema « Angel » de la artista y productora con sede en el Reino Unido, PinkPantheress, llegó a continuación, recibiendo elogios de THE NEW YORK TIMES por su “melodía de ensueño” mientras que ELLE la llamó “un inesperado himno de fiesta.”

Las megaestrellas globales Nicki Minaj y Ice Spice se unieron para conquistar « Barbie World » con su icónica transformación del clásico de Aqua, que se convirtió rápidamente en tendencia con más de 600,000 creaciones en redes sociales, mientras que su sonido oficial en TikTok cuenta con más de 230 millones de vistas de videos. Primeramente adelantado al final del trailer global de Barbie, que alcanzó más de 40 millones de vistas y llegó al puesto #1 de tendencias en YouTube, «Barbie World» hizo un explosivo debut en el Top 10 del «Hot 100» de BILLBOARD, convirtiéndose oficialmente en el debut de rap femenino con el más alto ranking y streaming en 2023. Mira el video oficial, dirigido por Hannah Lux Davis, que se acerca ahora a las 28 millones de vistas AQUÍ. « Speed Drive » de Charli XCX continuó la racha de éxitos de BARBIE THE ALBUM, obteniendo más de 10 millones de streams y más de 6 millones de vistas en TikTok en su primera semana. El nuevo y más candente grupo de K-Pop, FIFTY FIFTY, hizo su llegada este mes con « Barbie Dreams «, presentando a la rapera originaria de Atlanta y creadoar del éxito viral «Area Codes», Kaliii, e incluyendo una interpolación de «Together Again» de Janet Jackson. Escúchala AQUÍ. La semana pasada se estrenó « What I Was Made For? » de Billie Eilish, ganadora de premios Oscar, Globo de Oro y múltiples premios GRAMMY®, compuesta junto a su hermano FINNEAS. La conmovedora balada llegó con un video oficial dirigido por ella misma Míralo AQUÍ.

BARBIE THE ALBUM es la continuación de la colaboración exitosa entre Warner Music y Warner Bros. Pictures. Ambas compañías se unieron anteriormente para el álbum de 2020 BIRDS OF PREY: THE ALBUM, que dio origen al éxito certificado 2x Platino por RIAA «Boss B*tch» de Doja Cat, así como para el álbum SUICIDE SQUAD: THE ALBUM de 2016, nominado a los premios GRAMMY®, que encabezó los charts de álbumes en más de 70 países de todo el mundo, incluyendo dos semanas consecutivas en el Billboard 200, e incluyó el éxito certificado Diamante por RIAA «Heathens» de Twenty One Pilots.

BARBIE THE ALBUM fue producido ejecutivamente por el famoso DJ de renombre internacional y artista y productor ganador del Oscar, Globo de Oro y 7 premios GRAMMY®, Mark Ronson, junto con la escritora/directora/productora ejecutiva de Barbie, Greta Gerwig. El álbum de la banda sonora fue producido y supervisado por Kevin Weaver, Presidente de Atlantic Records en la Costa Oeste (productor de álbumes de la banda sonora de películas como The Greatest Showman, Suicide Squad, Daisy Jones & The Six, Birds Of Prey, Furious 7, The Fault in Our Stars, The Fate of the Furious) y Brandon Davis, Vicepresidente Ejecutivo y Co-Director de Pop/Rock A&R en Atlantic Records. Weaver, nombrado por ROLLING STONE como un «gurú de bandas sonoras«, es ganador de un premio GRAMMY® y ha sido nominado cinco veces, habiendo producido numerosos proyectos de bandas sonoras multiplatino que han vendido decenas de millones de álbumes en todo el mundo. Otros actores clave involucrados en el proyecto incluyen a los co-productores del álbum de la banda sonora, Brandon Creed y Joseph Khoury, así como al Supervisor Musical de Barbie y Productor Ejecutivo del Álbum, George Drakoulias.

LO QUE LA CRÍTICA DICE SOBRE BARBIE THE ALBUM

“an upbeat, immersive soundtrack full of pop gems from a global who’s who of top pop hitmakers” – BILLBOARD

“more memorable pop moments than most major motion picture soundtracks” – FADER

“a veritable toybox of the biggest pop stars today” – GRAMMY.COM

“BARBIE THE ALBUM is the gift that keeps on giving” – HYPEBAE

“a frontrunner for album of the summer” – THE DAILY BEAST

“The Barbie soundtrack is a pop lover’s dream” – ESQUIRE

“a stellar musical experience” – FORBES

ACERCA DE LA PELÍCULA BARBIE

Vivir en el Mundo Barbie es ser un ser perfecto en un lugar perfecto. A menos que tengas una crisis existencial total. O seas un Ken. Warner Bros. Pictures presenta una producción de Heyday Films, una producción de LuckyChap Entertainment, una producción de NB/GG Pictures, una producción de Mattel, Barbie. La película será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures y se estrenará exclusivamente en cines a partir del 19 de julio de 2023. Dirigida por Greta Gerwig, Barbie cuenta con las actuaciones de Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman y Will Ferrell. El guión fue escrito por Greta Gerwig y Noah Baumbach, basado en la muñeca «Barbie» de Mattel, y producido por David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley y Robbie Brenner. Los productores ejecutivos son Gerwig, Baumbach, Ynon Kreiz, Richard Dickson, Michael Sharp, Josey McNamara, Courtenay Valenti, Toby Emmerich y Cate Adams. El supervisor musical de la película es George Drakoulias, con música de Mark Ronson y Andrew Wyatt.

BARBIE THE ALBUM TRACKLIST

Lizzo – Pink Dua Lipa – Dance The Night Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World (with Aqua) Charli XCX – Speed Drive KAROL G – WATATI (feat. Aldo Ranks) Sam Smith – Man I Am Tame Impala – Journey To The Real World Ryan Gosling – I’m Just Ken Dominic Fike – Hey Blondie HAIM – Home Billie Eilish – What Was I Made For? The Kid LAROI – Forever & Again Khalid – Silver Platter PinkPantheress – Angel GAYLE – butterflies Ava Max – Choose Your Fighter FIFTY FIFTY – Barbie Dreams (feat. Kaliii)

