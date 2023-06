Sophie and The Giants & Purple Disco Machine Regresan con un ‘‘instant club classic’’ Paradise

Sophie and the Giants y Purple Disco Machine regresan con el nuevo sencillo Paradise , reuniendo una de las asociaciones más innovadoras y exitosas de la música pop moderna en el proceso.

Después de dos pistas que encabezan las listas de éxitos, la pareja se une una vez más para entregar el himno del verano de 2023.

Lanzado el 16 de junio, Paradise es la continuación del trabajo colaborativo del dúo en los éxitos internacionales Hypnotized e In the Dark, que aparecieron en el álbum Exotica del productor alemán y ganador del Grammy en 2021.

Esta vez, después de escribir la canción, Sophie se dio cuenta de que solo había una persona que realmente podía ayudar a realizar el potencial de dominación de clubes de Paradise, y esa era su amigo y contraparte artística Purple Disco Machine , también conocido como Tino Piontek.

“Escribí esta canción como un éxito clásico de la pista de baile, dándote la bienvenida a mi paraíso”, explica Sophie sobre el nuevo sencillo. “Es tan hipnótico que brazos hedonistas te llevarán a la pista de baile y te darán ganas de gritar la letra mientras haces cosas de las que te arrepentirás ” .

Impulsado por sintetizadores resplandecientes, un clic disco irresistible y la voz envolvente de Sophie, Paradise es un escape evocador a un paisaje de luces de neón, luces estroboscópicas pulsantes y extremidades cinéticas mientras la canción cae en cascada por la pista de baile, encantando cuerpos y mentes a medida que avanza.

“Espero que Paradise haga que las personas se sientan completamente libres y liberadas, como si nada más importara excepto este momento”, declara Sophie. “Quienquiera que seas, olvídate de lo que te está deprimiendo, besa a alguien y mueve tu cuerpo con esta canción”.

La primera colaboración de Sophie and the Giants y Purple Disco Machine, Hypnotized, fue un éxito mundial que acumuló 425 millones de reproducciones y 120 millones de reproducciones en YouTube y encabezó las listas de éxitos en toda Europa. Su segunda canción juntos, In The Dark de 2022, ya alcanzó los 200 millones de transmisiones combinadas y fue el número 1 en la lista de APC para toda la UE. Ambas canciones se han convertido en Oro y Platino en una gran cantidad de países desde sus lanzamientos.

Este éxito sostenido surge directamente de la profunda comprensión creativa y artística que Sophie y Tino han desarrollado trabajando juntos en el estudio, algo en lo que se basa Paradise.

‘’Estoy muy emocionada de colaborar con Purple Disco Machine por tercera vez”, dice Sophie sobre su última fusión mental musical. “Después de la forma en que trabajamos juntos en Hypnotized e In The Dark, supe tan pronto como escribí Paradise que estaba destinado a nosotros dos . ”

El nuevo sencillo es una continuación del impacto de DNA ft Mearsy, que Sophie and the Giants lanzó a principios de 2023, además de We Own The Night del verano pasado, que cimentaron las credenciales de la artista con sede en Londres en la pista de baile. Las canciones de Sophie, sin incluir las colaboraciones, ahora se han reproducido más de 125 millones de veces en todo el mundo, mientras que disfruta de 3,8 millones de oyentes mensuales solo a través de Spotify.

Después de una serie de espectáculos europeos aclamados a fines de 2022, Sophie and The Giants ahora están listos para una gira de 2023, que incluye una serie completa de festivales europeos y una gira principal en septiembre, lo que garantiza un paraíso de verano que nos espera a todos.

