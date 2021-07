Shakira lanzó el esperado videoclip de “Don’t Wait Up” y contó el significado detrás de la canción

Se trata de su primer single en inglés en mucho tiempo. Las declaraciones de la cantante y el clip.

Después de un tiempo sin novedades, desde hace unos días Shakira se encuentra promocionando su nuevo corte de difusión: Don’t Wait Up! Que este viernes estrenó su videoclip oficial.

“Es una canción que he estado esperando escribir desde hace mucho tiempo. Siento que fue realmente enviada desde el cielo porque, en realidad, ha estado en mi mente y ha existido por un tiempo dentro de mí”, contó en diálogo con Zane Lowe para New Music Daily en Apple Music 1.

“Ha estado viviendo dentro de mí de una manera metafísica, y simplemente se materializó. Pero ha estado ahí por un tiempo. He estado buscando la canción. Quería una canción house, una canción que sonara house, y esta canción me ha llevado por muchos caminos y me ha llevado a una aventura, a lugares inesperados”, explicó luego.

“Como del baile que tuve que desarrollar, la coreografía que armé para la canción, aprendí un lenguaje completamente nuevo para mi cuerpo, aprendí a bailar con música house, a explorar tantos caminos diferentes también mientras hacía el video. Ha sido un viaje súper creativo que, creo, me ha hecho crecer profesional, creativa y artísticamente”, sumó.

Shakira también confesó en la entrevista que estaba nerviosa por lanzar una canción en inglés otra vez. “Tengo que decir que estoy muy nerviosa porque es mi primera canción en inglés en mucho tiempo. Me he estado enfocando en canciones en español últimamente, pero esta canción surgió y estoy como, sí, es el momento. Es hora de hacer esto de nuevo y estoy feliz, y estoy muy inspirada en este momento”.

“Estoy muy feliz de verlos con tantas ganas de escuchar mi nuevo sencillo, Don’t Wait Up! El video fue grabado en Tenerife y se estrena mañana”, escribió este jueves la cantante en su cuenta de Instagram, donde fue brindando otros adelantos al respecto en forma de clips y fotografías.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...