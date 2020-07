SEBASTIÁN YATRA SERÁ HOST PARA PREMIOS JUVENTUD 2020

EL VIDEO DE “NO BAILES SOLA” JUNTO A DANNA PAOLA ESTA #1 EN TENDENCIAS

Sebastián Yatra ha sido nombrado copresentador de la ceremonia de premiación de Premios Juventud que tomará lugar el 13 de agosto por la cadena Univisión.

Yatra Es También El Artista Pop Latino Con El Mayor Numero De Nominaciones – Acompañado Mayormente Por Cantantes De Reggaetón, Quienes Han Recibido Cuatro O Mas Nominaciones En Premios Juventud:

· Quiero Más /Can’t Get Enough (Artista que sigo en redes sociales y siempre quiero ver)

· Juntos Encienden Mis Redes /Together They Fire Up My Feed

· Me Llama La Atención / Scroll Stopper (Artistas que hacen que queramos ver sus publicaciones)

· Video Con El Mensaje Más Poderoso (Video With A Purpose)

· Ayer se estrenó el anticipado video de “No Bailes Sola” dondeSebastián Yatra se une a Danna Paola en su primer dueto.

La Semana Pasada El Video Lirico De Esta Canción Logró Posicionarse En El Lugar #1 En La Lista Global De Videos En Tendencia De Youtube, Alcanzó Casi 8 Millones De Visitas Y Sobrepasó Mas De 3 Millones De Reproducciones En Spotify

“Una de las mejores nuevas canciones latinas … Danna Paola y Sebastián Yatra unen fuerzas por primera vez en «No Bailes Sola” un sencillo pop con un ritmo fresco, sonidos pegajosos y letras seductoras”

Me gusta esto: Me gusta Cargando...