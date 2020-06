¿Qué ocurre con las pensiones del Régimen No Contributivo de la CCSS?

La Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) suspendió, de forma temporal, desde el 1 de junio, el trámite de solicitudes nuevas de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) ante reducción en la asignación del presupuesto 2021, comunicó el licenciado Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la CCSS.

Barrantes Espinoza expresó que para el año 2021 el presupuesto que se asigne para el Régimen No Contributivo “debe ser suficiente para que pueda operar de forma satisfactoria y garantice la continuidad del pago de los beneficios otorgados”.

Esto por cuanto la CCSS es, por Ley, la administradora del Programa Régimen No Contributivo, pero el financiamiento de este corresponde a otras instituciones especialmente a recursos provenientes del Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares (FODESAF), del Ministerio de Hacienda Ley 7972 de Licores y Cigarrillos, de la Junta de Protección Social (JPS) y otros ingresos como las multas establecidas en el Código de Trabajo.

La población beneficiaria del RNC actual es 128 845 personas que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, entre ellos: adultos mayores y menores de edad con parálisis cerebral profunda, autismo, mielomeningocele o cualquier otra enfermedad ocurrida en la primera infancia con manifestaciones neurológicas equiparables en severidad.

El costo para el año 2020 de dicho programa asciende a aproximadamente 175 000 millones de colones.

La preocupación de las autoridades de la CCSS es que mediante el oficio MTSS- MTSS-DMT-OF-448-2020, se informó a la CCSS el techo presupuestario del Régimen para el año 2021, el cual es menor al de 2020.

“Eso no le permite a la institución garantizar el pago de las prestaciones que se puedan otorgar durante el presente año”, manifestó Barrantes Espinoza, aspecto que ya fue comunicado al Ministerio de Trabajo.

Por su parte, el licenciado Ubaldo Carrillo Cubillo, director de la Dirección de Administración de Pensiones de la CCSS, detalló que esta disminución presupuestaria 2021 no reconoce el crecimiento de la cobertura que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo.

Debido a esta situación, la gerencia de pensiones de la CCSS informó a la Junta Directiva que con el objetivo de mitigar el riesgo de pago a los pensionados el próximo año, considera necesario tomar decisiones temporales, mientras el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, identifica recursos adicionales para el Programa.

“Una vez que se nos informe las fuentes de financiamiento adicionales se retomará inmediatamente la entrega de solicitudes de este importante programa para la población adulta mayor” indicó Carrillo Cubillo.

La primera medida de suspensión temporal, que rige desde el lunes 1 de junio, es en relación con la entrega y recepción de solicitudes de pensión del Régimen No Contributivo y de la Ley 7125 reformada por la Ley 8769, esto para no generar falsas expectativas en los eventuales solicitantes de beneficios, dado que por el momento no se tienen los recursos suficientes para garantizar la continuidad del pago.

Y la segunda suspensión temporal, en la misma fecha, es el trámite de las solicitudes que se hayan recibido. Una vez que se cuente con los recursos suficientes, se continuará con el trámite respectivo.

En ese sentido, el Gobierno de la República garantizó, en un comunicado de prensa, el pago regular de las pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para las 128.845 personas beneficiarias de este régimen, así como del sostenimiento financiero de los programas sociales financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Fodesaf.

Las consecuencias económicas de la pandemia se han reflejado en el ingreso del Fodesaf, ya que este se financia en un 60% de la contribución proveniente de las planillas de las personas trabajadoras de Costa Rica.

Por esta razón, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Geannina Dinarte Romero y el Ministro de Hacienda, Elian Villegas, comunicaron a la CCSS sobre la necesidad de buscar alternativas de financiamiento para este fondo de manera que no se dé una afectación mayor al financiamiento de los programas de asistencia social del Estado. Al respecto, desde el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo se ha estado coordinado para conseguir el financiamiento.

“Queremos aclarar que el flujo financiero para el año 2020 está garantizado y no habrá una afectación en el pago mensual de estas pensiones. Por otro lado, y a consecuencia de la pandemia por el COVID-19, debemos buscar las alternativas necesarias para poder otorgar nuevas pensiones de este régimen de manera que las podamos asumir económicamente en el año 2021”.

La meta para el año 2020 es terminar el año con un total de 129.633 pensiones del RNC; en este primer semestre se ha otorgado casi la totalidad de lo programado, quedando en proceso alrededor de 800 nuevas pensiones.

Foto de portada: Foto de Personas creado por jcomp – www.freepik.es

