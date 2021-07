Myriam Hernández lanza nueva canción “Hasta aquí”

“Hasta aquí” se titula el primer sencillo de “Sinergia”, el nuevo disco de una de las baladistas más influyentes de Latinoamérica: Myriam Hernández.

Se trata de una canción que también le da nombre a una gira que la tendrá recorriendo 11 ciudades de Estados Unidos este año, en lo que será su esperado regreso a los escenarios masivos.

En “Hasta aquí”, la artista habla de “una mujer decidida que ya no se deja anular y que en este cambio va dejando huellas sobre las cuales construye una vida diferente: con ella en el centro”.

“Se acabaron los tiempos donde la mujer estaba en un segundo plano detrás de un hombre. En algún momento me equivoqué y pensaba que no era feminista, pero leí, me informé y me di cuenta de que estaba equivocada, caí en la caricaturización del feminismo. Sin embargo, ahora puedo decir que sí, soy feminista”, confiesa.

La canción está acompañada de un videoclip a cargo de la productora local Acción, bajo la dirección de Francisco “Reca” Recabarren, que cuenta con invitados sorpresa.

“Es un equipo humano extraordinario y la factura de su trabajo es de primer nivel, todos quedamos muy felices, he participado del proceso, porque me encanta ser parte de todo, y la verdad es que ya no me aguanto las ganas de que puedan verlo”, apuntó la artista.

Sobre su nuevo disco, Myriam describe: “Hemos trabajado muy unidos, con mucho amor. Es un álbum de 11 temas, ¡ya no se hacen así!, con canciones pensadas y escritas para mí, con diferentes temáticas y con un sonido muy actual”.

“Sinergia es un proyecto que comenzó hace tres años en Madrid, cuando conocí a Jacobo, hijo de Juan Carlos Calderón, productor de canciones como ‘Un hombre secreto’ y ‘Se me fue’, con quien de inmediato tuvimos un acercamiento muy emotivo. Todo se fue dando de una forma muy especial y mágica, con mucha sinergia, lo que luego coincidió con el resto de los procesos, de ahí el nombre del disco”, agrega.

“Sinergia Tour” comenzará el viernes 8 de octubre en Estados Unidos. En Chile, su regreso a los recitales quedó agendado en Movistar Arena para el 11 de junio 2022, con entradas que ya están a la venta vía Puntoticket.com.

