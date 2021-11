INAMU y la Municipalidad de PZ firman «acuerdo de voluntades» en pro de las mujeres

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad de Pérez Zeledón y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) establecieron un acuerdo de voluntades para fortalecer, proteger y dar un mayor acceso de las mujeres a sus derechos y en su diversidad.

El documento fue firmado por la señora Sonia Rojas Quesada, coordinadora de la Unidad Regional Brunca del INAMU y el alcalde generaleño, Jeffry Montoya.

MEDIDAS ACORDADAS POR LA MUNICIPALIDAD Y EL INAMU

El documento firmado por las autoridades establece que:

1 – Que el INAMU, Unidad Regional Brunca, se encuentra en total disposición de reforzar la articulación con la Municipalidad de Pérez Zeledón.

2- Que este acuerdo fortalece el vínculo y el engranaje de acciones que conlleva la política pública para el fortalecimiento, acceso y protección de los derechos de las mujeres en su diversidad.

3- Que estas acciones, se concretarán en el marco de los procesos, servicios, programación, recursos y presupuesto de ambas instituciones.

4- Que desde la Unidad Regional Brunca del INAMU los servicios incluyen: la atención, asesoría y capacitación de las mujeres en:

a. Organización y liderazgo de las mujeres.

b. Mujeres políticas.

c. Autonomía económica y empresariedad de las mujeres.

d. El fondo FOMUJERES.

e. Programa Avanzamos Mujeres.

f. Atención, orientación e información.

g. Atención, orientación y asesoría a mujeres afectadas por la violencia de género y violencia intrafamiliar a través de las abogadas y psicólogas asignadas.

h. Seguimiento a la PIEHOM municipal.

i. Asesoría a personas funcionarias.

5- Que la Municipalidad de Pérez Zeledón contribuye en:

a. La realización de actividades, conmemoraciones, ferias, que estén dentro del POA institucional en coordinación con la Red de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar.

b. En la asignación de recursos materiales, humanos y tecnológicos que permitan concretar la Política de atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

c. Fomentar, a nivel cantonal e institucional, la no discriminación contra las mujeres y niñas, así como la promoción de programas de capacitación para generar una cultura no machista, nuevas masculinidades y prevención del femicidio.

Con esta firma, finalizó el Acto Protocolario de un evento conmemorativo realizado en el Centro Victoria, en Barrio Morazán, que contó con música en vivo, un stand up comedy, y una profunda reflexión sobre el flagelo de la violencia de género en nuestro país, del cual nuestro cantón no está exento, lamentablemente.

