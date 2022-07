MIKE BAHÍA PRESENTA “LA FALTA” JUNTO A CARIN LEÓN

Junto a Carin León uno de los máximos exponentes del regional mexicano, este tema marca el regreso de Mike Bahía después de una exitosa gira. El tema esta acompañado de una extraordinaria producción audiovisual que cuenta una envolvente e impactante historia en los estadios de futbol, donde Mike y Carin Leon, aparecen por primera vez juntos.

Después del lanzamiento de su más reciente álbum CONTENTO y con el cual despidió el 2021, MIKE BAHÍA da turno a “LA FALTA ” un tema inédito que lo unío a Carin León para crear juntos “LA FALTA” donde el mismo Mike forma parte de la autoría de este gran tema.

Juntos hicieron de este tema un single con una estética especial, que sumado al talento de Keityn, Filly Lima, Lexus y Noise Up en la producción se considera una canción llena de sentimientos y emociones que se entrelazan de principio a fin.

Tal como narra la cancion: … “Me esta haciendo falta , verte aquí, Y eso asi me mata, Vuelve que, Me haces tanta falta La verdad, Tu no sabes cuanta”…

“La violencia en los estadios tiene consecuencias para las familias como las que ustedes tiene, el Futbol es mas que un color” refiere el artista.

Sin duda LA FALTA , sabrá sorprender al público que sigue esperando el material nuevo con el que Mike mantiene a sus fans conectados a su carrera.

