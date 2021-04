LEON LEIDEN lanza su primer disco “EL MORRO QUE HACE MÚSICA”

Muchos tenemos sueños, pero pocos son aquellos que se encargan de buscar las herramientas desde temprana edad para convertirlos en una realidad y eso es precisamente lo que Leon Leiden está por entregarnos en nuestras manos: la materialización de un sueño convertido en disco y que, si bien fue concebido durante un año, su semilla fue sembrada largo tiempo atrás y el esmero, la dedicación y el estilo en cada una de las canciones que forman parte del mismo, darán fe de este arduo trabajo.

“El Morro Que Hace Música” es el nombre de esta primera producción discográfica y que es lanzada de la mano de Warner Music México, su casa discográfica, así como de Laila Records, sello del cual el mismo Leon es pieza fundamental, y con el cual entraremos como nunca antes a la mente creativa de este joven artista que ha sabido ganarse a pulso el gusto de millones de personas que encuentran en él un artista fresco, diferente y original, pero sobre todo, talentoso.

De este material hemos tenido oportunidad de escuchar temas como “Gitana”, con el cual consiguió su primer Disco de Oro, “Manzana”, “Fondo de Bikini”, “Desde que te Vi”, al lado del ganador del Latin Grammy Manuel Medrano, “Desamor Feliz” y “Marea”, pero ahora, podremos escuchar el trabajo terminado de muchas composiciones que sus “lions”, como se llaman así mismos sus millones de fans, han podido tener un adelanto a través de distintas plataformas, siendo Tik Tok una punta de lanza en su carrera y que le ha permitido, además, descubrir jóvenes promesas que incluso, se han sumado en su proyecto.

Un total de 12 canciones son las que forman parte de “El Morro Que Hace Música”, en las cuales Leon Leiden ha trabajado desde su raíz y es que cada una de ellas son el resultado de un proceso creativo que, como su nombre lo indica, nacieron basándose en su pasión por la música, su manera de ver las cosas y la habilidad nata que tiene al momento de componer y de crear sonidos, haciendo de la música una herramienta capaz de expresar sentimientos y emociones.

Si bien ya muchos conocían a Leon Leiden gracias a su faceta como DJ, con la cual incluso formó parte de la última edición del EDC México, “El Morro Que Hace Música” ha venido a darle al artista nuevas herramientas que poco a poco ha ido perfeccionando, desde la forma de su composición y la elaboración de sonidos que encuentra en cada paso que da y que ha sabido integrar de una manera fuera de lo convencional, así como el desarrollo en que ha escrito cada una de ellas y en donde además, ha fungido como productor del mismo, haciendo de este cantautor de 22 años un artista completo en toda la extensión de la palabra.

Este disco es sin duda el resultado del gusto que tiene por la música, en donde podremos percibir fuentes de inspiración tales como el funk de Earth, Wind & Fire y de artistas tales como B. B. King, así como el jazz de los años sesenta y setenta, mismos que ha sabido fusionar magistralmente y de una manera atípica con otros ritmos como la música electrónica, los sonidos urbanos, arreglos de cuerdas e incluso, un poco de bachata.

Fiel a sus creencias, Leon Leiden también ha sabido construir un equipo que sigue siendo parte de este gran sueño y que vibran en la misma sintonía que él, dando como resultado que para la portada del mismo, sumara a gente talentosa y que ha sabido creer en su visión desde hace varios años, pasando por fotógrafos, colaboradores y hasta un amigo que lo ha acompañado desde la primaria, haciendo de su arte una fiesta en la que todos los que quieran sumar, no necesitan invitación y son más que bienvenidos.

Leon Leiden es consciente del impacto que su sueño ha tenido y cuyo resultado se ha visto reflejado en los millones de streams que mes con mes suma en cada de sus canciones, el éxito de cada uno de los videos que lanza y los fans que se han ido incorporando a esta familia de “lions” que no conoce de fronteras y que por el contrario, buscan la forma de reafirmarle que eso en lo que él cree, es digno de ser escuchado, compartido y admirado.

Como si el lanzamiento del disco “El Morro Que Hace Música” no fuera motivo suficiente de celebración, su presentación viene acompañado de dos sorpresas más: por un lado, el estreno simultáneo del tema y video de la canción “Corazón de Papel”, al lado de la cantante Karen Méndez, así como algo nunca antes visto, el primer show virtual de un artista a través de TikTok a nivel mundial, teniendo como testigo al escenario del Teatro Metropólitan y que podrá ser visto totalmente en vivo y de manera gratuita este próximo 29 de abril en punto de las 19:00 horas, el cual tendrá una retransmisión el 30 de abril a las 12:00 horas.

Este disco es, en palabras del propio Leon Leiden, un agradecimiento a todos aquellos que han creído en su música, en su forma de ver el mundo y en aquellos que, como el, simplemente quieren estar bailando al lado de “El Morro Que Hace Música”: “El disco va dedicado a personas como mi mejor amigo, que creyó en mi desde que estaba en casa de mis papás con una laptop y unos audífonos trazando este sueño, va dedicado a mi familia por no juzgar, tratar de entender lo que estoy haciendo y siempre buscar la manera a toda costa de apoyarlo y, por otro lado, a los Lions, quienes me han demostrado que un fandom puede ser una comunidad que entre si se apoyan y cada día me hacen sentir más orgulloso con lo que logran así como a toda la gente que ha hecho esto posible”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...