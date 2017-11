Ambos artistas continúan hoy en día sus carreras en solitario y ninguno se ha atrevido a decir la razón real de su separación.

Recientemente Nacho, dijo a un medio televisivo de Venezuela que Chyno y él nunca fueron amigos, sino simplemente había una relación laboral entre ambos.

Desde que este dúo venezolano se separó en marzo de este 2017, mucho se ha rumorado sobre cuales fueron realmente los motivos del por que no siguieron juntos.

Y es que la semana pasada Chyno, indicó que se había contactado con el equipo de Nacho para decirles que en inmigración de los Estados Unidos aseguraban que podía ir a ese país con su residencia, debido a que supuestamente Nacho no ha podido salir hace casi dos de Venezuela porque no ha renovado el pasaporte.

Debido a estas declaraciones de Jesús Miranda (Chyno), Nacho salió al paso y mediante una publicación en su cuenta de Instagram se refirió así:

“Oye para los amigos míos que se la tiran de inteligente como si yo no hubiese estudiado que creen que yo no sé qué puedo entrar a los Estados Unidos con mi residencia, animal, lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte. Bestia, tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto. Me parece bastante irresponsable que un inepto salga diciendo comentarios sin ponerse en los zapatos de los demás”

Me gusta: Me gusta Cargando...