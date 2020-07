Jennifer Lopez y Maluma juntos en una nueva colaboración musical

A Jennifer Lopez y Maluma no les bastó con protagonizar una película (todavía por estrenar) y sorprender con una actuación en el Madison Square Garden de Nueva York, donde cantaron juntos en octubre de 2019 la mítica canción No me ames. Ahora, los dos cantantes están preparando una bomba musical.

Así lo expresó el Pretty Boy al compartir una fotografía en la que aparece muy sonriente trabajando junto a la Diva del Bronx. «Esta clase me gusta… ¿quién creen que es el necio y quién es el juicioso de los dos? Ah siii… estamos grabando una bomba», escribió e inmediatamente la publicación se lleno de comentarios impacientes por conocer el resultado de su unión…

Pero el colombiano no ha sido el único que ha dejado constancia de estos momentos de complicidad en el estudio, porque la neoyorquina de 50 años también publicó una serie de fotografías que pusieron en modo alerta a sus followers.

«Pase lo que pase ‘toy pa’ ti… ¿Estás listo?», fue la descripción que eligió la intérprete para su post con Maluma.

Desde hace casi un año los fans de los dos artistas no ven el momento de verles compartir pantalla en la película Marry Me, donde Maluma debutará como actor interpretando a una estrella del rock. Ahora están deseando escuchar lo que están preparando en el estudio de grabación.

La película, también protagonizada por el popular actor Owen Wilson contará la vida de una cantante (JLo), que descubre que su pareja (Maluma) la engaña con su asistente. Por ello, durante un concierto decide escoger a alguien al azar para casarse, que será el personaje al que dará vida Wilson.

Además gracias a esta canción junto a Jennifer Lopez, Maluma continúa ampliando su lista de colaboraciones con grandes exponentes de la música como:

Shakira.

Black Eyed Peas.

Ricky Martin.

Thalia.

Madonna.

Marc Anthony.

Son algunos de los reconocidos artistas con los que ha trabajando en los últimos años.

Finalmente ¿Y tú? ¿Tienes ganas de escuchar la canción que unirá a Jennifer Lopez y Maluma?

