¡Increíble! Policía de Tránsito multó a 145 conductores por circular en aceras

Aunque parezca increíble, 145 conductores fueron sorprendidos conduciendo por las aceras, al mejor estilo de lo que logramos ver en algunas películas. En todos los casos, se llevaron una multa de ¢111.000.

Alberto Barquero Espinoza, Sub director de la Policía de Tránsito, explicó que no es algo extraño y que suele ocurrir, principalmente, con motociclistas que, en algunos casos, siguen sin comprender que las características angostas de su vehículo no es una licencia para conducir contravía, o por aceras o en medio de vehículos a más de 25 km/h.

De igual manera, agregó el funcionario, entre enero y julio, 48 conductores recibieron una sanción idéntica, pero en esta ocasión por adelantar en una zona peatonal.

También, se lamentan las 14 sanciones por conducir, obstruir o estacionar en el derecho de vía ferroviario (sobre las vías del tren la GAM), pues implica que estas personas están exponiendo su bien, su vehículo, pero, ante todo, su vida, por violar este espacio inalienable.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...