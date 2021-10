Hospital de Pérez Zeledón adelantará consulta externa a pacientes de Fisiatría

El Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, como parte de sus acciones para atender listas de espera en distintas especialidades, realizará a partir del próximo 16 de octubre lo que se denomina “jornadas de producción” para adelantar las citas de consulta externa a pacientes de Fisiatría.

En este caso, se adelantarían citas programadas a partir de diciembre de este año.

Así lo explicó a 88 Stereo, Alfonso Mora, encargado de registros y estadísticas del centro médico.

Mora indicó que, para eso, funcionarios del Hospital llamarán por teléfono a los pacientes para comunicarles la fecha y hora del adelanto de la cita correspondiente.

De ahí que, el Hospital realizó un llamado para que todas las personas inscritas al Área de Salud de Pérez Zeledón y al Hospital Escalante Pradilla tengan sus datos actualizados, especialmente su número de celular.

La intención de esta jornada de producción es agilizar y acelerar el proceso de atención de las personas usuarias.

No obstante, el adelanto de la cita no se pondrá realizar si la persona no contesta el teléfono cuando le llamen funcionarios del centro médico generaleño. En ese caso, el espacio – cita médica – se le dará a otra persona.

El proceso de llamadas telefónicas para adelantar citas inició el día de ayer 05 de octubre.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...