Despacito, del puertorriqueño Luis Fonsi, alcanzó esta semana el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard y se convirtió en la primera canción en español que consigue reinar en Estados Unidos desde Macarena en 1996.

El tema de Fonsi junto a Daddy Yankee dio su impulso definitivo cuando el canadiense Justin Bieber se sumó al fenómeno con una nueva versión, y en la nueva actualización del Hot 100 llegó a lo más alto después de subir desde la tercera posición.

Despacito lidera la tabla por delante de That’s What I Like, de Bruno Mars, y I’m The One, de DJ Khaled, segunda y tercera respectivamente.

La panameña Erika Ender, co-compositora de Despacito, aseguró en un comunicado que ella y Fonsi “jamás” se imaginaron que iba a tener “un alcance tan inmenso”, y que lo que sucedió con el tema es una “bendición” para sus participantes y también para la música latina a nivel mundial.

