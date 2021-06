EL ÉXITO MUNDIAL DE SEBASTIÁN YATRA, “PAREJA DEL AÑO”, SE CONVIERTE EN 2 VECES PLATINO EN ESTADOS UNIDOS Y CONSIGUE 2 NOMINACIONES A LOS PREMIOS JUVENTUD POR “CHICA IDEAL”

Sebastián Yatra mantiene su estatus como una de las principales voces de la música pop latina con su éxito mundial aspirante a ‘Canción del Año’, “Pareja del Año,” con Myke Towers, la cual es oficialmente 2 veces certificada platino por la RIAA en los Estados Unidos — ¡mirala AQUÍ! La canción debutó como el video #1 en el mundo de YouTube. El ‘dueto que te quita la respiración’ alcanzó el puesto #4 en la lista Global de Música de YouTube, acumuló más de 180 millones de reproducciones de vistas, y le consiguió al líder del pop latino el primer Top 10 de su carrera en la lista Global de Spotify, entró en la lista de los 50 Virales Globales de Spotify en el puesto #18, así como también una victoria aplastante en la encuesta “Colaboración Latina Preferida de los Fans” de Billboard. El sencillo también se posicionó en el Top 4 del Top 200 de Spotify en 17 países, entró en el Top 100 de los artistas más escuchados en Spotify en los Estados Unidos, y en el Top 200 latino de Apple Music en 75 países.

“Si hay un tema que puede casar perfectamente el pop y la música urbana es «Pareja del Año” — Billboard Latino

“Cuando comienza a sonar el ritmo del reggaetón en este romántico sencillo, la emoción que se siente toca una nueva fibra…”– Entertainment Weekly‘Friday Five’

El dia de hoy, Sebastián Yatra recibe dos nominaciones para los «Premios Juventud» (PJ) de este año que celebra a los «Jóvenes que Lideran el Cambio en la Cultura», por su éxito de 2021, “Chica Ideal” con Guaynaa, que ha superado 900 Millones de reproducciones globales y cuenta con certificaciones multiplatino en los Estados Unidos (2x platino), España, México (3x platino), Chile, Colombia, Argentina, Perú, Uruguay (5x platino), Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Ecuador. La esperada entrega de los Premios Juventud en el verano se transmitirá el jueves 22 de julio a las 7 p.m. ET/PT por Univision en vivo desde el Watsco Center en Miami. El período de votación comienza hoy y permanecerá abierto hasta el 28 de junio — vota por «La Mezcla Perfecta / The Perfect Collaboration» y «La Más Pegajosa / The Song You Can’t Stop Singing» aquí: PremiosJuventud.com

Sebastián Yatra se presentará en el famoso programa ‘Summer Concert Series’ de Good Morning America. Su debút en el programa se transmitirá en vivo el 11 de agosto en la cadena ABC; y en otoño, se unirá a los exponentes del pop latino Enrique Iglesias y Ricky Martin en su gira norteamericana. Yatra ha realizado espectáculos donde ha agotado entradas en prestigiosos lugares de Latinoamérica, como el Luna Park de Argentina y el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, además de una gira mundial por 17 países, llegando a más de 500,000 fans.

Sebastián Yatra es uno de los artistas más influyentes del género latino, con una legión de fans y más de 27.2 Millones de seguidores en Instagram. Votado por los fans de Billboard como el ‘Artista Latino del 2020’, el talento bilingüe demuestra aún más su estatus como el líder de la música latina que trasciende las fronteras internacionales. Sebastián Yatra es un galardonado artista multiplatino que se impone en la cima de las listas de éxitos mundiales con sencillos que trascienden los géneros y que han acumulado millones de reproducciones de dos dígitos y millones de oyentes mensuales en Spotify, situándose en el Top 100 de artistas más escuchados en la plataforma en Estados Unidos. Los galardones de este artista polifacético incluyen los GRAMMYs (1 nominación), Latin GRAMMYs (8 nominaciones), Latin American Music Awards (4 premios), Latin Billboard Music Awards (4 nominaciones), Premio Lo Nuestro (3 premios), MTV EMAs (3 premios), ASCAP Latin Awards (1 premio, 4 nominaciones), Kids Choice Awards (3 nominaciones) y los Premios Juventud (2 nominaciones actuales).

