DANNA PAOLA CELEBRA EL AMOR CON «TQ Y YA» // DANNA PAOLA CELEBRATES LOVE WITH «TQ Y YA»

La reconocida estrella internacional, Danna Paola, recién celebró su cumpleaños #25 rodeada del apoyo y amor de la gente que a lo largo de más de 21 años de carrera artística la han acompañado.

Este jueves 25 de junio se ha dado a conocer un nuevo himno que celebra el amor, el respeto, la libertad y la igualdad: TQ Y YA. El nuevo sencillo de Danna Paola llega acompañado de un video musical que resalta un mensaje que ha tomado alta importancia en todo el mundo, y que ahora más que nunca en estos tiempos tan difíciles debemos recordar que “amor es amor”.

Junio es un mes para celebrar, no importa la religión, de qué país vengas o tus costumbres; el amor no tiene color ni género, es libre y hoy juntos celebramos la libertad de amar.

Únete al festejo y disfruta de este nuevo lanzamiento que con mucho cariño ha preparado Danna Paola.

Acerca de Danna Paola

Nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, y a sus tan solo 25 años se ha posicionado como una de las cantantes y actrices más destacadas de los últimos tiempos.

En la música, Danna Paola lanzó su primer álbum debut Mi globo azul a los seis años y a partir de ahí no se ha detenido cosechando éxitos. Su carrera en la actuación comenzó como protagonista en las telenovelas Amy La Niña de la Mochila Azul y Atrévete a Soñar, que la consolidaron como un referente en el público juvenil. Su versatilidad la hizo participar en doblajes de cintas de nivel mundial como Toy Story, Rapunzel y Home; y en cine nacional mexicano con los filmes Arráncame la Vida y Los Más Sencillo es Complicarlo Todo. En el teatro, Danna Paola estuvo en el escenario con obras como Anita la Huerfanita, Wicked y Hoy No Me Puedo Levantar.

Danna fue calificada por broadway como un “orgullo latino” por su increíble rango y capacidad vocal que ha sorprendido al público en Estados Unidos y Latinoamérica.

Con más de 21 años de carrera, es reconocida internacionalmente por su participación en Élite, la reconocida serie de Netflix, la cual debutó como la #1 y se transmite en 190 países, y que hasta el momento se ha convertido en una de las más vistas de la historia de la plataforma.

