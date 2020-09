Costa Rica entrega al mundo avances tecnológicos contra el COVID-19

Con la vocación solidaria que ha caracterizado históricamente al pueblo costarricense y la convicción de que se debe garantizar el acceso universal y equilibrado a las tecnologías sanitarias para combatir el COVID-19, Costa Rica pone a disposición de la humanidad los avances tecnológicos para la lucha contra el COVID-19 desarrollados por manos nacionales, entre ellos el protocolo del suero equino, que se encuentra en ensayo clínico.

Así lo anunció este viernes, el presidente Carlos Alvarado, en el evento de alto nivel organizado por nuestro país, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS); UNAIDS; y “Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies”, en el marco de la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esta entrega forma parte de la iniciativa nacional y de la OMS, conocida como “Repositorio de Acceso a Tecnologías para el COVID-19” (C-TAP), la cual fue lanzada el 29 de mayo y busca compartir datos, conocimiento, propiedad intelectual y facilitar el acceso equitativo a productos de salud que permitirán salvar vidas contra el COVID-19.

Plataforma bio computacional para la identificación de inhibidores de proteasa del coronavirus, protocolo para la fabricación de preparaciones inyectables, prototipos de respiradores, máscaras N95 y ventiladores mecánicos neumáticos, son algunos de los aportes dados por nuestro país en la lucha contra la pandemia.

Durante su intervención, Alvarado recalcó la importancia de garantizar el acceso universal y equilibrado a las tecnologías sanitarias necesarias para combatir el COVID-19, dentro y entre países.

“Costa Rica se compromete a aprovechar nuestros esfuerzos colectivos para promover el descubrimiento científico, el desarrollo tecnológico y la amplia distribución de los beneficios de los avances científicos y sus aplicaciones en la respuesta global al COVID-19, de manera que la salud humana tenga prioridad y que allane el camino para una nueva era pos pandémica basada en la cooperación global y un cambio de paradigma hacia los bienes públicos globales”, añadió.

Por su parte, el Dr. Tedros agradeció la contribución de Costa Rica y expresó que “la ruta para salir de esta pandemia lo más rápido posible es mediante la colaboración y compartiendo el conocimiento adquirido”. C-TAP es un ganar-ganar que ofrece un mecanismo con un gran potencial de expandir la capacidad de manufactura a nivel global”.

El mandatario y el Dr. Tedros resaltaron como el “Llamado a la Solidaridad”, solicitando a los estados miembros de la OMS, socios y partes interesadas que se unan y apoyen la iniciativa, que ya cuenta con el apoyo de 41 países y de dos premios Nobel como lo son Joseph Stiglitz y el Dr. Jacques Dubochet.

El evento de este viernes en el marco de la Asamblea General de la ONU contó además con la participación de Winnie Byanyima es Directora Ejecutiva de UNAIDS y Subsecretaria General de Naciones Unidas, los Pioneros por sociedades pacíficas, justas e inclusivas en la persona de Sarah Cliffe, directora del Centro de Cooperación Internacional de la NYU.

Además del presidente de Irlanda, Michael D. Higgins; la Ministra de Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi; la Ministra de planificación de Etiopía, Fitsum Assefa Adela; Muhammad Pate, del Banco Mundial y representantes de la sociedad civil.

De Costa Rica para el mundo:

Costa Rica pondrá a disposición el protocolo para la fabricación del tratamiento equino para combatir, que lleva adelante el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, el cual se encuentra en ensayos clínicos y será incluido en el C-TAP una vez que concluya los ensayos clínicos.

Este proyecto es liderado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y cuenta con el apoyo del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), junto con el Laboratorio Clínico y el Banco de Sangre de la UCR.

Adicionalmente, la UCR está llevando a cabo el proceso de inclusión en el C-TAP de los resultados de investigación de cinco proyectos:

Modelos matemáticos sobre el avance de la enfermedad en Costa Rica. Análisis genómico del virus en pacientes costarricenses. Plataforma biocomputacional para la identificación de inhibidores de proteasa del coronavirus. Diseño de un prototipo de supercitómetro para análisis de COVID-19 muestras. La plataforma para la paralelización de algoritmos biocomputacionales para clasificación y rastreo celular en microscopía digital para el diagnóstico de COVID-19.

De igual forma, la Universidad Estatal de Educación a Distancia de Costa Rica (UNED), puso a disposición la información relacionada con su careta de apoyo nasal, cuyos planos y ficha técnica del modelo se dieron a conocer al público el pasado mes de abril. Este modelo de protección facial abierta fue desarrollado por el Fab Lab Kä Träre, con el apoyo de la UCR y el personal médico del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica.

Por otro lado, el Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT) ha colaborado con un grupo de trabajo de C-TAP con el objetivo de producir pruebas de diagnóstico a gran escala. El Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas (CENIBiot) ha puesto a disposición dos protocolos de purificación de ARN que contribuyen a la independencia tecnológica, incluida la síntesis interna de nanopartículas magnéticas. Ambos se han compartido con los investigadores en línea y se incluirán oficialmente en C-TAP cuando se obtengan los permisos de salud.

Otros actores internacionales claves se han sumado al llamado colectivo como instituciones de las Naciones Unidas, dedicadas al bienestar y los más vulnerables; empresas y sociedad civil.

Actualmente los países que apoyan la iniciativa son: Argentina, Bangladés, Barbados, Bélgica, Belice, Bután, Brasil, Chile, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Honduras, Indonesia, Kenia, Líbano, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, México, Mongolia, Mozambique, Noruega, Omán, Pakistán, Palaos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Países Bajos, Timor Oriental, Túnez, Turkmenistán, Uruguay y Zimbabue.

Alvarado cerró su intervención de este viernes indicando que cada compromiso cuenta. “Nosotros los pueblos, resuena más fuerte que nunca como un llamado a trabajar colectivamente por verdaderas soluciones, por acciones conjuntas, que nos permitan, desinteresadamente, reconstruir un mundo donde el derecho a la salud esté universalmente protegido”, concluyó.

