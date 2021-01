CINDE lidera plan que impulsa participación femenina en áreas STEAM

De aquí al 2030, el mundo tendrá una mayor demanda de habilidades cognitivas como la creatividad, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el procesamiento de información compleja. Dicha necesidad aumentará 19% en Estados Unidos y 14% en Europa, de acuerdo con un estudio de McKinsey Global Institute.

La pandemia ha reforzado un mundo más virtualizado donde disciplinas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés) son claves para atender las necesidades del mercado laboral. Es por ello que el año pasado se realizó un plan piloto, de forma virtual, en 6 colegios fuera de la Gran Área Metropolitana para fomentar estas áreas, especialmente, en la población estudiantil femenina.

Se trata de Women in EPICS (por sus siglas en inglés): Women in Engineering Projects in Community Service) o “Mujeres en Proyectos de Ingeniería para el Servicio Comunitario”, un programa liderado por CINDE en colaboración con la Universidad Estatal de Arizona, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica y el Ministerio de Educación (MEP).

“La iniciativa apuesta por incrementar la participación de más mujeres en las áreas STEAM, las cuales son disciplinas claves en el mercado laboral. Aplaudimos que fue un proyecto implementado en zonas fuera de la Gran Área Metropolitana como parte de los esfuerzos por compartir esos conocimientos en todo el país”, afirmó Vanessa Gibson, Directora de Clima de Inversión de CINDE.

Mario Fung, Asesor Nacional de Orientación del MEP, añadió: “La iniciativa Women in EPICS posee una metodología activa que permite a las personas docentes involucrar y motivar al estudiantado en la vida comunitaria a través de la formulación, diseño y prototipado de posibles soluciones a la problemática o necesidades de su entorno. Así mismo, la puesta en práctica de la capacitación permite a las personas docentes estimular más y fomentar las ocupaciones STEAM en sus proyectos vocacionales para que el estudiantado tenga la información sobre las profesiones STEAM y su contribución y aplicaciones para la solución de problemas reales”.

La dinámica. En su primera edición, WEPICS convocó a estudiantes de 6 colegios de zonas rurales como Sixaola, Turrialba, San Ramón, Puntarenas y Nicoya. Ocho profesores fueron previamente capacitados por expertos de la Universidad Estatal de Arizona en metodologías de formación en áreas STEAM.

De esa forma, los docentes guiaron a los alumnos con el programa quienes, en una competición final, demostraron sus conocimientos en diseño, construcción y desarrollo de prototipos de trabajo alineados con algún problema de la comunidad, muestra de ello fueron proyectos que ayudaron a brindar una mejor calidad de vida a los adultos mayores o el diseño de productos que den soluciones sostenibles para el medio ambiente.

Michael Ureña, Profesor del Liceo de Santa Teresita en Turrialba, agregó: “Todos los docentes buscamos espacios que nos permitan comprometernos más allá del salón de clase. Este proyecto de Women in EPICS 2020 nos comprometió a vencer las limitaciones y que los estudiantes contextualizaran todo el conocimiento que obtienen en el salón, es decir, pudieron entender problemas y pensar en soluciones reales y a su alcance. Women in EPICS 2020 nos llevó a ver el papel fundamental de la creatividad en un entorno necesitado de soluciones; en el 2021 el Liceo Santa Teresita fomentará espacios que potencien áreas STEAM ya que estos proyectos y esta línea de trabajo beneficia a toda la comunidad educativa y civil. Desde el Liceo Santa Teresita agradecemos el apoyo y guía en este proceso”.

Los equipos estudiantiles fueron liderados por mujeres y contaron con la estrecha colaboración de las empresas multinacionales: Boston Scientific, Edwards Lifesciences, Fiserv, Hewlett Packard Enterprise, Tek Experts, y Sykes. P&G y Tegra Medical también se unieron a los esfuerzos de entrenamiento virtual.

Por su parte, Laura Michelle Álvarez Aguilar, estudiante del Liceo Santa Teresita, expresó: “Me motivó mucho porque quería aprender más sobre ingeniería, quería ayudar a mi comunidad e interactuar más con mis compañeros”.

La meta para este 2021 es replicar el proyecto con un mayor alcance de la mano del Ministerio de Educación Pública y la Embajada de los Estados Unidos.

Colegios participantes:

Liceo León Cortes Castro, Grecia Liceo de Sixaola, Sixaola Liceo de Nicoya, Nicoya Liceo de Santa Teresita, Turrialba Colegio Técnico Profesional de Mercedes Norte, Heredia Liceo El Carmen de Biolley, Puntarenas

