BLACKPINK LANZA SU MUY ANTICIPADO SEGUNDO ÁLBUM BORN PINK

Las superestrellas mundiales BLACKPINK presentan su tan esperado segundo álbum de larga duración BORN PINK a través de YG Entertainment / Interscope Records. El álbum está acompañado por un video cinematográfico para el nuevo sencillo “Shut Down”. El 15 de octubre, el grupo de chicas se embarca en una gira mundial que aterriza en cuatro continentes.

BORN PINK fue encabezado por el sencillo que batió récords «Pink Venom», que lideró el Billboard Global 200 y debutó en el número 1 en el Global Top Songs Chart de Spotify, acumulando 7,9 millones de reproducciones en las primeras 24 horas. El video musical oficial de la canción también conquistó YouTube, acumulando 90,4 millones de visitas en las primeras 24 horas. Eso se ubica como el mayor debut de JISOO , JENNIE , ROSÉ y LISA hasta la fecha, el mayor lanzamiento de mujeres (grupo o solista) de esta década y el tercer mayor debut de 24 horas de todos los tiempos.

BLACKPINK comenzará su gira mundial, a la que se prevé que asistan más de 1,5 millones de personas, en el KSPO DOME en el Parque Olímpico de Seúl el 15 de octubre. Luego, el grupo visitará los Estados Unidos, Arabia Saudita y Singapur, entre otros, antes de aterrizar en Nueva Zelanda el 21 de junio de 2023.

BORN PINK TRACKLIST:

Pink Venom Shut Down Typa Girl Yeah Yeah Yeah Hard to Love The Happiest Girl Tally Ready for Love

ACERCA DE BLACKPINK:

BLACKPINK, uno de los grupos de K-pop más exitosos en la historia de la música, ha redefinido el panorama pop mundial desde que apareció por primera vez en la escena en 2016. Además de presumir del canal de artista número 1 con más suscriptores en YouTube, el cuarteto de Corea del Sur ha logrado tales hitos que desafían los límites, tal como obtener el álbum más alto de las listas de éxitos de un grupo femenino en más de una década y convertirse en el primer grupo de chicas de K-pop en actuar en Coachella (el festival de música más grande de los EE. UU.). Compuesto por JISOO, JENNIE, ROSÉ y LISA—todas vocalistas, bailarinas e íconos de la moda inmensamente carismáticas—BLACKPINK comenzó su ascenso meteórico con su debut en 2016 “SQUARE ONE” y probó aún más su poder cruzado con “SQUARE UP” (una Lanzamiento de 2018 que rápidamente rompió el Billboard 200).

Poco después de firmar con Interscope Records a través de una asociación global con YG Entertainment, el grupo hizo su debut de larga duración con el inmediatamente icónico THE ALBUM de 2020. THE ALBUM alcanzó el puesto número 2 en el Billboard 200 y obtuvo tres sencillos en el Billboard Hot 100: «How You Like That» (el sencillo icónico que rompió varios récords de YouTube, incluido el video más rápido en cruzar 150 millones de visitas), «Ice Cream» (una colaboración con Selena Gomez que rompió el récord del grupo de K-pop femenino con las posiciones más altas en el Hot 100) y «Lovesick Girls» (una canción que vendió más de 1,4 millones de copias en todo el mundo, lo que convierte a BLACKPINK en el primer grupo femenino de K-pop en vender más de un millón de unidades). A lo largo de los años, BLACKPINK también ha obtenido varios premios importantes (incluido un MTV Video Music Award por Canción del verano, así como tres E! People’s Choice Awards), ha colaborado con superestrellas como Dua Lipa y Lady Gaga, ha actuado en «The Tonight Show” y protagonizó BLACKPINK: Light Up the Sky (una película de 2020 aclamada por el New York Times como un “documental entrañable que enfatiza la individualidad de cada miembro”). Con más de 6.300 millones de repriducciones de Spotify hasta la fecha, BLACKPINK ha presentado su muy esperado segundo álbum BORN PINK . En menos de un mes, el grupo saldrá a la carretera para su gira mundial 2022/2023 que comenzará el 15 de octubre en Seúl, Corea del Sur.

