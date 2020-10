Basílica de Los Ángeles reabrirá la “Gruta del Hallazgo” y la “Pilita”

A partir de este sábado 10 de octubre se hará la reapertura para la Gruta del Hallazgo y la Pilita, lugares de devoción para los fieles católicos costarricenses.

En esta primera etapa la reapertura se dará solo los fines de semana y los feriados de ley, con un horario de 9:00 am a 3:00 pm., el ingreso será por el portón este, detrás de la Basílica que conduce a la gruta del hallazgo, con un solo recorrido para pila y piedra.

Así lo indicó el Pbro. Francisco Arias, Rector de la Basílica de Los Ángeles:

Eso sí, esta reapertura se habilitará a los fieles de todo el país, bajo estrictas medidas sanitarias, conforme al protocolo aprobado por el Ministerio de Salud.

Los responsables del cumplimiento, coordinación, preparación en el Santuario Nacional son los Moderadores de Protocolo, quienes velarán por la seguridad de los feligreses que visiten “La Negrita”.

Además, desde hace una semana la Basílica de Los Ángeles está realizando confesiones los días miércoles a las 3:00 pm, el día viernes a las 8:30 am y los domingos a las 8:30 am, en el Templete de la Basílica.

Los horarios de las Misas son: lunes a viernes a las 7:30 a.m.(a partir del Lunes 12 de Octubre) 11:00am y 6:00 pm, sábado a las 11:00 am, 4:00 pm, y 5:30 pm, Domingos 6:00 am, 7:30 am, 9:00am, 10:30 am 12:00 md, 4:00 pm, y 5:30 pm, con un aforo de 125 personas.

Para reservar su espacio solo debe ingresar a la página https://aplix.app/Basilica/basilica/ y realizar el procedimiento. De lunes a viernes no se necesita hacer reserva, solamente se llega al puesto de ingreso a la Basílica en la entrada principal y se realiza la inscripción y el protocolo.

También puede ver la Santa Eucaristía por el Facebook de la Basílica Nuestra Señora de Los Ángeles oficial, Radio María y por el canal de Telefides.

