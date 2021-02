ALEJANDRO SANZ COMPARTE UNA NUEVA CANCIÓN Y EDUARDO VERÁSTEGUI PRESTA SU VOZ EN LA PELÍCULA DOCUMENTAL MULLY

MULLY EXPLORA LA VIDA DE UN HUÉRFANO CONVERTIDO EN EL PADRE DE ‘LA FAMILIA MÁS GRANDE DEL MUNDO’, LA INSPIRADORA HISTORIA REAL QUE ESTARÁ DISPONIBLE DE FORMA GRATUITA EN TODO EL MUNDO DESDE EL PRÓXIMO 14 DE FEBRERO

Del galardonado actor y director Scott Haze, y del productor ejecutivo ganador de un Oscar® James Moll, llega la historia del Dr. Charles M. Mully, una de las figuras humanitarias más respetadas de África. Mully es el padre de «La familia más grande del mundo», quien hasta la fecha ha rescatado a más de 18.000 niños de la desesperación y de la pobreza en las calles de Kenia. El docudrama nos acompaña en el viaje de un hombre que experimentó y superó las profundidades de la pobreza, para convertirse en una luz de esperanza para Kenia y otros muchos territorios.

Después de tocar los corazones del público norteamericano y ganar múltiples premios en festivales de cine en los EE.UU., el equipo detrás de esta notable historia, ha hecho que la película esté disponible de forma gratuita en todo el mundo desde el domingo 14 de febrero de 2021. MULLY, originalmente en inglés, también estará disponible doblada al español con la voz del reconocido actor mexicano Eduardo Verástegui. Para celebrar el lanzamiento en español de este extraordinario documental, la banda sonora contará con “Mamá Africana”, una nueva canción del cuatro veces ganador del Premio Grammy Alejandro Sanz.

Alejandro Sanz es el artista español más importante de todos los tiempos, creador de un sonido del que multitud de nuevos artistas han bebido. En la canción “Mamá Africana”, un trabajo realizado de manera conjunta con el productor Javier Limón, se dan la mano su compromiso constante con las causas humanitarias y su amor y conocimiento del flamenco, que se refleja en el ritmo por tanguillos de su adorada Cádiz y, como siempre, en su alma al cantarlo. “Mamá Africana es un tema homenaje a todas las madres del mundo y un nuevo alto en el camino de la amistad con mi hermano Alejandro”– Javier Limón

Es una canción muy especial que estará incluida en el proyecto ‘Hombres de Fuego’ del compositor y productor Javier Limón en el que invita, a grandes voces masculinas de la canción en español, y que verá la luz el próximo mes de abril. “Mamá Africana” estará disponible a partir de este próximo lunes 15 de Febrero en todas las plataformas.

La película documental MULLY está escrita, producida y dirigida por Scott Haze (Child of God, Thank You For Your Service, Jurassic World: Dominion). Por su parte, Alejandro Sanz, Eduardo Verastegui (Unplanned, Little Boy) y Sean Wolfington (Bella, Little Boy) son los productores ejecutivos junto al productor ganador de un Oscar James Moll (Foo Fighters: Back and Forth, The Last Days), John Bardis y Paul Blavin, junto a los productores Lukas Behnken(American Skin, The Sound of Freedom) de Sterling Light Productions y Elissa Shay. Globo de Oro y premio Emmy®. Por su parte, Benjamin Wallfisch (Dunkirk, The Invisible Man) compuso la poderosa partitura musical de la película.

