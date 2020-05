AITANA & REIK estrenan ENEMIGOS

Aitana y Reik se unen para presentar un nuevo hit, “Enemigos”, una canción sujeta a varias interpretaciones de amor y desamor, de manera metafórica y abierta a interpretación del oyente y sus experiencias personales. Historia de una relación entre personas como cualquiera hemos vivido, contextualizados en anime y un concepto de super héroes, que completan la metáfora y significado del mensaje, con un videoclip localizado en una época actual, pero con ciertos elementos que la diferencia de “nuestra realidad”, integrando un gran enemigo que es llamado “Silencio”, y que hace que la “heroína” Aitana sea invocada por sus compañeros de REIK para luchar contra el.

“Enemigos” ha sido compuesta por Aitana, Mango, Nabález, Deluchi y Chris Zadley, producida por Mango, Nabález y Santiago Deluchi, mezclado por Brian Springer y masterizado por Dave Kutch en The Mastering Palace. La parte visual del proyecto ha sido dirigida por Antiestático, asi como Alkimia Studio a cargo de las animaciones, y Laia Lopez aporta todo su talento a las ilustraciones.

Sobre Aitana:

Aitana es la artista revelación en España y con mayor proyección internacional de los últimos tiempos. Su manera de transmitir emociones y su carisma le granjearon el cariño del público, y su voz, un auténtico instrumento único en el mundo, le ha hecho ganar millones de fans en España y en el mundo.

En dos años lleva una meteórica carrera de logros y reconocimientos, que a lo largo de los últimos meses le han hecho batir récords digitales y acumular cifras nunca vistas hasta la fecha en un artista nuevo en España:

Artista femenina Nº1 en España

Nº1 en todas las plataformas

18 discos de platino y 10 discos de oro (1 disco de oro cada 15 dias en el primer año de carrera). Disco de platino con Telefono en USA

2 x Los40Music Awards consecutivos (2018 y 2019)

2 x Premio’s Dial consecutives

1 nomination Latin Grammy Best new artist 2019

Most streamed & viewed 2018 artist in spain

Most streamed tracks on Spotify first 24 hrs (1.Vas a quedarte y 2.Telefono)

+100mil espectadores han visto PLAYTOUR (primera gira)

+40 fechas de gira 2019

SOLD OUTS de gira

4M followers

Icono femenino en España de moda y tendencia

Embajadora Inditex

Grandes colaboraciones nacionales e internacionales.

Sobre REIK:

Reik está conformado por Jesús Navarro (voz), Julio Ramírez (guitarra acústica) y Bibi Marín (guitarra eléctrica), tres jóvenes músicos, talentosos y con personalidad propia, atributos que les valió ganarse un lugar en la escena musical.

Prueba de ello son los cientos de conciertos que cada año ofrecen por toda Latinoamérica y Estados Unidos, los hits que han logrado en la radio y hasta las marcas internacionales que han solicitado su música para sus campañas publicitarias, asi como los numerosos logros, reconocimientos, galardones y certificaciones.

19 x Disco de Platino

3 x Disco de Oro

4 x MTV Music Awards 2005 (Mejor Grupo, Mejor Artista, Mejor Grupo Pop y Mejor Artista Revelación),

Premio orgullosamente Latino (del canal Ritmoson Latino) y Oye

Grammy Latino por “Mejor álbum dúo o grupo”

Gaviota de Plata, Gaviota de Oro, Antorcha de Plata y Antorcha de Oro en Festival Viña del Mar

Giras internacionales y continuados sold outs.

