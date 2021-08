Abren concurso de ensayo «Científico por un día» para estudiantes ticos

Ya abrieron el concurso de ensayo estudiantil ‘Científico(a) por un día’ organizado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la Administración Nacional de Aeronaútica y el Espacio (NASA).

Este concurso se realiza principalmente en los Estados Unidos, diseñado para inspirar estudiantes de todo el mundo A compartir sus ideas sobre la exploración espacial y sentirse científicos(as) por un día.

Los tres temas de los ensayos son una de tres lunas de Urano: Ariel, Oberón y Titania.

¿Cómo participar?

Sólo tiene que escribir un ensayo con un máximo de 300 palabras sobre cuál de las tres lunas es más interesante para ti, y explica por qué. Si pudieras convertirte en el/la siguiente astronauta costarricense y explorar esa luna que elegiste en mayor detalle, ¿cuál de esas tres lunas visitarías? ¿Qué crees que aprenderías con relación a lo que ya se sabe de ellas? ¿Qué más harías, como astronauta costarricense, por el país?

Fecha límite de recepción de ensayos: 9 de setiembre

Idioma: Inglés y español

Para efectos del concurso en Costa Rica, los ensayos deben ser dirigidos al correo electrónico cientificxporundia@outlook.com, o anacvv211@outlook.com

Especificaciones

1) Cada estudiante solo tiene permitido enviar un ensayo. Los ensayos pueden ser realizados por 1 estudiante, o en grupos de hasta 4 estudiantes.

2) Los ensayos deben ser menores a 300 palabras. Cualquier ensayo mayor a 300 palabras será descalificado.

3) Para propósito de este ensayo, no se requiere incluir bibliografía. No obstante, los trabajos deben ser originales y cualquier material plagiado será descalificado.

4) No se permiten imágenes, adjuntos o links adicionales en el cuerpo del ensayo.

5) Las habilidades de redacción y comunicación son importantes para ser un científico o científica, la buena gramática se considera una cualidad en las ideas presentadas en el ensayo.

6) Los ensayos se juzgarán solo entre similares niveles educativos:

Grupo 1: estudiantes de quinto y sexto año

Grupo 2: estudiantes de sétimo y octavo año

Grupo 3: estudiantes de noveno a duodécimo año

7) Datos de contacto de menores de edad no deben ser incluidos en el ensayo. Los ensayos deben enviarse por parte de un adulto (familiar, profesor o encargado legal). Para efectos de este concurso, no se tendrá contacto directo con ningún menor de edad.

8) Los datos solicitados para este ensayo deben enviarse en el correo electrónico, no en el cuerpo del ensayo.

a) Estudiante: nombre, grado, centro educativo y cantón.

b) Adulto: nombre, teléfono y correo electrónico.

Una vez que el ensayo es recibido, se enviará confirmación de recepción con un número de participación (ID#XXX) con el cual cada ensayo será calificado.

8) Al participar, cada estudiante acepta transferir los derechos de autor a JPL, para que NASA pueda divulgar los ensayos, ya sean fragmentos o de forma completa, en los sitios web de la NASA, en conjunto con los nombres, grado, escuela, cantón y país.

9) Se invita a los y las profesoras a usar este ensayo como trabajo extra clase. En tal caso, por favor enviar los ensayos de manera conjunta, indicando los estudiantes que participaron (grupos no mayores a cuatro personas) y datos del centro educativo.

10) Una vez que los ensayos ganadores son elegidos por los jueces, a los y las responsables de cada estudiante ganador se les contactará para brindar una fotografía de los y las estudiantes ganadores(as). Estas fotos deberán incluir una autorización firmada de los padres o encargado legal para ser publicadas en el sitio web de JPL.

11) Cada participante recibirán un certificado de participación de forma digital.

Salvedades

12) Pueden participar todas aquellas personas inscritas en colegios diurnos, técnicos, nocturnos, bilingües, agropecuarios; siempre que sean menores de 19 años (inclusive) para el cierre del concurso.

13) Toda persona menor de edad que sea estudiante universitario queda descalificado de participar, con la salvedad de los y las estudiantes inscritos en la UNED, INA o alguna modalidad de bachillerato a distancia (lo cual debe especificarse).

14) Se le dará la oportunidad de participar a los y las menores de edad que hayan abandonado sus estudios considerando las condiciones sanitarias actuales y dificultades personales de muchos niños, niñas y adolescentes, mientras indiquen el centro educativo en el que estaban inscritos (escuela, colegio, centro de idiomas o centro técnico).

Para más detalles visitar la página: https://rps.nasa.gov/scientist-for-a-day/home/

Me gusta esto: Me gusta Cargando...