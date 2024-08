SABRINA CARPENTER LANZA SU MUY ESPERADO NUEVO ÁLBUM «SHORT N’ SWEET»

Sabrina Carpenter comparte su esperado nuevo álbum, Short n’ Sweet, disponible ahora a través de Island Records. El álbum, que muestra su espectacular voz y su ingenioso canto, se ha posicionado como uno de los álbumes más esperados de 2024 y representa la culminación histórico año para la superestrella. Echa un vistazo a la lista de canciones completa a continuación.

Sabrina Carpenter escribió el álbum con Amy Allen, Julia Michaels y Steph Jones, junto con John Ryan, Julian Bunetta y Jack Antonoff, quien también produjo el álbum. Short n’ Sweet es el álbum más personal de Sabrina hasta el momento, compuesto por 12 temas que son innegablemente identificables y honestos, creando una obra de arte singularmente diversa pero notablemente cohesiva.

Con dos grandes éxitos ya incluidos en el álbum, Sabrina hizo historia al emerger como «la primera artista femenina en encabezar las listas Billboard Global 200 y Global Ex-US simultáneamente con dos canciones diferentes: “Espresso” y “Please, Please, Please.» Trabajando en equipo con los colaboradores ganadores del premio GRAMMY Jack Antonoff y Amy Allen, «Please, Please, Please” también fue su primer número 1 en el Billboard Hot 100. Entre otras novedades, se convirtió en “la primera artista en obtener dos entradas número 1 en el Top 40 de radio este año”, ya que “Espresso” dominó el formato en el número 1 durante tres semanas consecutivas. Como la tercera canción más rápida en alcanzar mil millones de reproducciones en la historia de Spotify, “Espresso” también marcó su segundo puesto número 1 en la lista Billboard Pop Airplay y recibió el aplauso unánime de la crítica. Pitcfork , Rolling Stone , The New York Times predijo “Espresso” desde el principio como la canción del verano. Escalando listas en todo el mundo, la certificación Platino capturó el puesto número uno en las listas globales de Spotify, EE. UU. y Reino Unido. El éxito del sencillo no hizo más que aumentar el increíble impulso generado por el éxito de platino “Feather” que obtuvo su primer puesto número 1 en Top 40 Radio.

En el Reino Unido, entró como “uno de los únicos artistas que alcanzó el número 1 y 2 en la lista del Reino Unido ”, colocándola en buena compañía junto a Justin Bieber, Ariana Grande y Ed Sheeran (con quien comparte únicamente el récord por mantenerse en el chart durante cinco semanas consecutivas). Además, ha registrado un total de 12 semanas en el puesto número 1 en la lista de singles del Reino Unido este año. Un verdadero ícono cultural, incluso protagonizó un comercial oficial de los Juegos Olímpicos de NBC 2024.

El próximo mes, Sabrina se embarcará en la etapa norteamericana de su Short n’ Sweet Tour, que comienza el 23 de septiembre en Columbus. La gira de 33 conciertos se agotó poco después de salir a la venta a principios de este verano y llegará a ciudades de Estados Unidos y Canadá, incluidas Nueva York, Los Ángeles, Nashville, Toronto, Austin y más. Amaarae , Griff y Declan McKenna apoyarán a Sabrina en esta gira. Sabrina se ha asociado con PLUS1 en esta gira para lanzar el Fondo Sabrina Carpenter, que apoyará el bienestar de personas y animales, incluidas organizaciones nacionales y locales que trabajan en problemas de salud mental, bienestar animal y apoyo a la comunidad LGBTQ+.

Short n’ Sweet Tracklist

Taste Please Please Please Good Graces Sharpest Tool Coincidence Bed Chem Espresso Dumb & Poetic Slim Pickins Juno Lie to Girls Don’t Smile

Me gusta esto: Me gusta Cargando...