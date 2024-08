«LEGEND» – BOB MARLEY, EL ÁLBUM DEL VERANO DE TODOS LOS TIEMPOS

Entre muchos reconocimientos “Legend” se ha convertido en el primer álbum de Reggae en permanecer en la lista Billboard 200 durante más de 800 semanas. Y el album insignia para el verano por más de una década.

Marley sigue siendo la voz de los desposeídos y su música continúa resonando en todo el mundo. Sus palabras proféticas y su compromiso con la justicia social lo convierten en un ícono perdurable.

Bob Marley sigue haciendo historia. Su álbum recopilatorio ‘Legend’ se ha convertido en el primer disco de reggae en llegar a las 800 semanas en el Billboard 200 americano.

Sin duda el album y genero favorito para el verano de todos los tiempos.

El disco incluye canciones tan emblemáticas como «No Woman No Cry», «Get Up, Stand Up» o «Three Little Birds«. El redondo ha sido reeditado en tres ocasiones distintas, incluyendo una edición especial para celebrar el 30º aniversario del redondo en la que se incluían versiones inéditas de «Easy Skanking» y «Punky Reggae Party».

‘Legend’ está considerado como el mejor disco de reggae de todos los tiempos, habiendo llegado a alcanzar el estado de platino o multiplatino en 10 países. Sólo en Estados Unidos, ‘Legend’ es 15 veces platino, con 15 millones de copias vendidas.

TRACKLIST:

Is This Love

2. No Woman, No Cry

3. Could You Be Loved

4. Three Little Birds

5. Buffalo Soldier

6. Get Up, Stand Up

7. Stir It Up

8. One Love/People Get Ready

9. I Shot the Sheriff

10. Waiting in Vain

11. Redemption Song

12. Satisfy My Soul

13. Exodus

14. Jamming

