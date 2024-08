JOAQUINA ESTRENA UN DESAFIANTE Y EMOTIVO SENCILLO TITULADO «NO LLAMES LO MÍO NUESTRO»

La cantante y compositora venezolana-americana JOAQUINA, continúa demostrando porqué es considerada una de las artistas más talentosas y prometedoras de la música latina con el lanzamiento de su nuevo sencillo, «No Llames Lo Mio Nuestro”. En gran parte influenciada por cantautores en inglés y en español, artistas contemporáneos globales, reconocidos poetas y su propia experiencia bicultural de inmigración – combinada con su habilidad para ser la gran voz de su generación, el reciente lanzamiento de Joaquina captura el recorrido emocional de visitar una relación pasada que trajo más dolor que alegría. Cuando una ex pareja reaparece, trayendo de vuelta una avalancha de recuerdos dolorosos, Joaquina utiliza el momento para cerrar definitivamente ese capítulo y reafirmar su autoestima, y la confianza en la construcción de una mejor vida propia: (“No Llames Lo Mio Nuestro”). Un vídeo recién estrenado para la canción refuerza visualmente el recuerdo emocional de una joven que mira hacia atrás, a la vez que mira en su interior con la determinación mental de seguir avanzando con firmeza.

El nuevo lanzamiento de «No Llames Lo Mío Nuestro” llega para los fans de Joaquina justo después de un lanzamiento sorpresa, que de forma orgánica rápidamente fue viral, de un tema recién terminado titulado “El Alquimista”. Una canción en la que Joaquina estuvo trabajando recientemente en el estudio como tema para su esperado álbum debut, y que la lleno de sentimiento y orgullo tras su finalización, por lo que consideró oportuno lanzarla de forma espontánea tras los acontecimientos que está enfrentando Venezuela, como explicó en una sorpresiva publicación en Tik-Tok:

«Hace unos días monté un pedacito de ‘el Alquimista’ y recibí tanto pero tanto amor de parte de ustedes y tantos mensajes conmovedores, que me hizo pensar en querer sacarla lo más pronto posible. La estábamos terminando para mi disco y no iba a salir en este momento, pero después de eso, creí que ya era el momento de sacarla. No me lo esperaba, gracias. Escribí esta canción desde un lugar muy honesto y muy vulnerable para mi. Es una canción que habla sobre mirar a tus alrededores y ver tantas cosas rotas, desesperarte y gritar por que no queda de otra… Es un desahogo y una canción con muchas preguntas— pero también una reflexión de que aunque mucho a nuestro alrededor esté roto y duela: el mundo gira sobre el mismo eje todo fue tan hecho a la medida tuvo que haber sido a propósito por alguien que sabía lo que hacía. Y que tal vez las respuestas del Alquimista están más cerca de lo que pensamos.» – Joaquina

