JHAYCO PRESENTA SU NUEVO ALBUM DE TRILOGÍA, Y PRIMER PROYECTO EN TRES AÑOS, ‘LE CLIQUE: VIDA ROCKSTAR (X)’

Después de tres años de reflexión trabajando en estudios de todo el mundo, el compositor puertorriqueño y reggaetonero JHAYCO presenta oficialmente su tan esperado álbum de 29 temas y 3 partes, ‘Le Clique: Vida Rockstar (X)’.

En su aparición ayer en The Zane Lowe Show, compartió que “este álbum es como mi biografía; si realmente quieres conocerme, escúchalo”. Haciendo una sorpresa anticipada para los fans, ayer JHAYCO lanzó el audio de “58” con Dei V y hoy presenta el video musical de “Vida Rockstar”.

El tercer álbum de estudio de JHAYCO cuenta con invitados especiales como DJ Khaled, Peso Pluma, Yandel, Quevedo, Kapo, Eladio Carrión, Bryant Myers, De La Rose, y Omar Courtz, entre otros. “Con este álbum, marcamos una nueva etapa no solo en mi carrera, sino también en nuestras vidas, porque no solo son mis fans. Son mi familia”, escribió en @JHAYCO.

Según el propio «El Murciélago», el primer álbum de JHAYCO en tres años se divide en tres partes: Le Clique – la familia, Vida Rockstar – el movimiento y X – los éxitos. Consolidándose aún más como una fuerza sonora, JHAYCO combina audazmente nuevos enfoques del reguetón mientras rinde homenaje a los pioneros del género.

En el mundo de ‘Le Clique: Vida Rockstar (X)’, se encuentran los sonidos del reggaetón inspirado por la vieja escuela (“Porsche Carrera”, con Yandel y Haze), popetón (“Natural”), rock (“Vida Rockstar”), trap (“Murci” y “Le Clique”, en colaboración con DJ Khaled y YOVNGCHIMI), perreo lento (“Viene BASQUIAT”), corridos tumbados (“Ex-Special” junto a Peso Pluma), afro-beat minimalista (“Passoa”, junto a Kapo) y dembow con sintetizador de fantasía (“100 Gramos”). Con este album, el artista con oído de productor, JHAYCO, comprueba que es un camaleón que logra cruzar géneros.

En su proyecto más ambicioso hasta la fecha, JHAYCO escribió y produjo ‘Le Clique: Vida Rockstar (X)’ con nuevos amigos y colaboradores de siempre, en París, Madrid, Puerto Rico, Miami, Los Ángeles, y más. También su proyecto más personal hasta la fecha, JHAYCO descubre su camino, su color y su personalidad a través de la música y la moda; el artista multifacético con miles de millones de reproducciones dice que finalmente encontró “comodidad al ser él mismo” y “confianza en sí mismo para escribir sobre su visión y sus experiencias”.

Ahorita mismo, sus fans están viviendo la Vida Rockstar y reproduciendo sus recientes estrenos (incluyendo “HOLANDA”, “KTM”, “3D” y “Torii”). Desde su lanzamiento, ‘Le Clique: Vida Rockstar (X)’ ha acumulado casi mil millones de reproducciones globales, logrando 2 certificaciones Platino Latino por parte de la RIAA. El mega éxito de JHAYCO, «HOLANDA”, ha alcanzado 100 millones de vistas y ha entrado en el Top 100 de Spotify Global con más de 344 millones de reproducciones. Estas últimas propuestas encapsulan la evolución de JHAYCO y la esencia del estilo de vida de Vida Rockstar, celebrando el espíritu despreocupado de la cultura del club de bailar hasta el amanecer.

JHAYCO, anteriormente conocido como Jhay Cortez, se ha consolidado firmemente como uno de los líderes de la nueva generación de El Movimiento, trabajando con casi todos los grandes nombres del género, tanto en el mainstream como en el underground, agotando entradas en estadios de todo el mundo, incluido el icónico Coliseo de Puerto Rico, y acumulando más de 17 mil millones de reproducciones a nivel mundial. Un raro camaleón de géneros cruzados, JHAYCO irrumpió en la escena en 2018 con el EP ‘Eyez On Me’. Ahora cuenta con dos álbumes y una serie de éxitos multiplatino de la RIAA en su haber. Su segundo álbum, ‘Timelezz,’ alcanzó el puesto número 1 en la lista Latina de iTunes y fue certificado 2X Platino por la RIAA. Además de su trabajo en solitario, JHAYCO se hizo notar inicialmente como un colaborador querido, el hombre al que llamas «si quieres 8 mil millones de vistas» (Rolling Stone), obteniendo dos premios GRAMMY como productor para Tito El Bambino y J Balvin. Como artista destacado, sus colaboraciones con Bad Bunny — el éxito global de Billboard 200 de 2020, «DAKITI,» que recientemente superó los 2 mil millones de reproducciones en Spotify, y el remix 20x platino de la RIAA de «No Me Conoce» del álbum debut ‘Famouz’ de 2019, que también contó con J Balvin — están firmemente cimentadas en el nuevo cañon del reggaeton. Fuera del mainstream, sus colaboraciones con el dúo indie Buscabulla (la tierna canción que cierra el álbum «Eternamente») y Kali Uchis (un verso sensual en «La Luz») lo convirtieron en un favorito del alt-Latinx. JHAYCO hizo su debut televisivo el año pasado en la serie de comedia dramática de Netflix, NEON, producida ejecutivamente por Daddy Yankee. Con un nuevo proyecto de álbum programado para lanzarse este año y más colaboraciones en camino, no hay quien detenga a una de las figuras más prominentes de El Movimiento.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...