Ariana Grande // My Everything (Tenth Anniversary Edition) // OUT NOW

Ariana Grande, ganadora de varios premios Grammy, artista multiplatino y superestrella internacional, celebra hoy una década de su álbum “My Everything”, líder de las listas multiplatino, con nuevos lanzamientos en vinilo y álbum digital de lujo de “My Everything (Tenth Anniversary Edition)”, ya disponibles y a la venta a través de Republic Records.

El vinilo de “My Everything (Tenth Anniversary Edition)” incluye canciones nunca antes disponibles en vinilo y en una nueva variante de color. El nuevo álbum digital de lujo también incluye dos bonus tracks: “Too Close” y “Cadillac Song”, ahora disponibles globalmente en todas las DSP’s por primera vez. Consulta el listado de canciones completo de “My Everything (Tenth Anniversary Edition)” a continuación.

Continuando con la celebración, Ariana lanzará un vinilo limitado de 7’’ con “Problem”, “Break Free”, “Love Me Harder” y “One Last Time” el lunes 26 de agosto. Seguirá el martes 27 de agosto con el lanzamiento digital de paquetes de sencillos que incluyen versiones a capella e instrumentales de “Problem”, “Break Free”, “Love Me Harder”, “One Last Time” y “Bang Bang”.

En 2014, My Everything alcanzó el número 1 en el Billboard 200 y produjo el mayor número de éxitos en el Billboard Hot 100 Top 10 para cualquier álbum de ese año, incluyendo “Problem”, “Break Free”, “Bang Bang” y “Love Me Harder”.

A principios de este año, Ariana Grande publicó su nuevo álbum, aclamado por la crítica, “eternal sunshine”, que debutó en el número 1 del Billboard 200, su sexto álbum número 1. El álbum incluye los sencillos “the boy is mine”, junto a los éxitos de debut “yes, and…” y “we can’t be friends (wait for your love)”, que obtuvieron el certificado de Platino de la RIAA y el nº 1 en el Billboard Hot 100.

My Everything (Tenth Anniversary Edition) Lista de tracks:

1. Intro

2. Problem

3. One Last Time

4. Why Try

5. Break Free

6. Best Mistake

7. Be My Baby

8. Break Your Heart Right Back

9. Love Me Harder

10. Just A Little Bit Of Your Heart

11. Hands On Me

12. My Everything

13. Bang Bang +

14. Only 1 +

15. You Don’t Know Me +

16. Cadillac Song +*

17. Too Close +*

+ Primera vez en Vinilo

* Primera vez en plataformas digitales

