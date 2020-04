Restricción vehicular continuará, cines y gimnasios podrán reabrir y medidas contra el COVID-19 serán graduales

El Gobierno de la República dio a conocer los nuevos lineamientos que regirán a partir del 1 de mayo, donde se da la reapertura de algunas actividades bajo ciertas restricciones. Las mismas aplicarán hasta el 15 de mayo próximo.

Las medidas serán graduales y dependerán del comportamiento de los casos y de ser necesario se implementarán restricciones nuevamente. El 11 de mayo se evaluará si hay más cambios.

Se habilita entre semana de 5:00 am a 7:00 pm:

Cines y teatros con medidas de separación de asientos de mínimo 2 metros entre cada persona y boletería o reserva electrónica. Establecimientos para práctica o entrenamiento de deportes sin contacto, con una reducción de su capacidad máxima de ocupación normal al veinticinco por ciento (25%). Gimnasios con una reducción de su capacidad máxima de ocupación normal al veinticinco por ciento (25%), con programación de citas y horario diferenciado para personas con factores de riesgo . Escuelas de natación, con una reducción de su capacidad máxima de ocupación normal al veinticinco por ciento (25%).

Se habilita fines de semana de 5:00 am a 7:00 pm, además de la lista de excepciones ya emitida:

Los salones de belleza y barberías, con un aforo al cincuenta por ciento (50%) según capacidad máxima y únicamente con cita previa . Venta al por menor de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y motocicletas, con un aforo al cincuenta por ciento (50%) según capacidad máxima de ocupación Estacionamientos o parqueos.

Protocolo para reactivación y continuidad de actividades laborales:

Por otro lado, el presidente de la República, Carlos Alvarado emitió una directriz a todos los jerarcas de la Administración Central y Descentralizada para iniciar un proceso coordinado y participativo con todos los sectores para la generación de protocolos específicos con medidas de prevención y mitigación, que permitan la reactivación y continuidad de los centros de trabajo, actividades y servicios.

Los protocolos deberán ser construidos entre las instituciones y los respectivos sectores, quienes podrán enviar sus propuestas al Ministerio o Presidencia Ejecutiva según corresponda.

Alvarado fue enfático en indicar que “el hecho de que se cuente con el protocolo no significa que la actividad pueda reanudarse. Únicamente el Ministerio de Salud indicará el momento en que las actividades puedan restablecerse”

Una vez que se habilite la actividad el Ministerio de Salud realizará inspecciones aleatorias para la verificación del cumplimiento del protocolo. Quienes incumplan los lineamientos generales y protocolos específicos, se les suspenderá su permiso sanitario de funcionamiento por un mes calendario.

Medidas de acatamiento obligatorio:

También se dio a conocer una lista de lineamientos generales que señala que cada lugar de actividad humana deberá:

Verificar de forma constante que los protocolos se estén aplicando en todos sus ámbitos internos, con enfoque de mejora continua. Personas con síntomas o signos de resfrío o gripe tienen prohibido asistir a lugares de trabajo, de estudio o de reunión. El teletrabajo debe ser permanente en todos los extremos posibles. Contar con un protocolo de actuación ante la presencia de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, de tal forma que se pueda contar con una atención oportuna al mismo. Contar con un mecanismo de comunicación interna para mantener actualizado a todos los funcionarios, clientes o miembros, sobre cualquier modificación o actualización de las medidas internas o generales. Las instalaciones deben contar con rotulación en espacios visibles con los protocolos de tos, estornudo, lavado de manos, entre otros. Se deben equipar los servicios sanitarios con papel higiénico, jabón antibacterial, alcohol o solución en gel con una composición de al menos 60%, toallas de papel para el secado de manos y agua potable De igual manera, se debe contar con un protocolo de limpieza en el cual se especifiquen al menos los productos a utilizar, la frecuencia, el equipo de protección personal, así como la forma correcta para la disposición de residuos y realizar una bitácora visible con las acciones. Con respecto a la ventilación, se debe preferir la natural pero en caso de no contar con esta, será obligatorio el mantenimiento del aire acondicionado con recambio de filtros según especificaciones de cada sistema.

Uso del espacio

Todos los espacios deben funcionar al 50% de su capacidad para garantizar que se pueda cumplir el distanciamiento de 2 metros entre personas. No se debe compartir espacios de trabajo, ni siquiera en turnos secuenciales. No se deben compartir utensilios u objetos en el lugar de trabajo o de reunión. Mantener la limpieza y desinfección en las instalaciones. Las superficies que se tocan con frecuencia deberán ser limpiadas con solución de alcohol de al menos 70° o desinfectantes comerciales frecuentemente. Aquellos servicios que puedan realizarse por medio de citas, deben priorizar esta metodología. Establecer un horario diferenciado de apertura en centros de atención al público para poblaciones vulnerables. Las reuniones o congregaciones de personas deben ser virtuales siempre que sea posible. Si son presenciales, no deben superar 1 hora. Se deben establecer roles/horarios en los comedores o lugares de alimentación de la institución, con la finalidad de mantener el aforo al 50%. Promover la entrega a domicilio o en el vehículo de bienes y servicios para reducir la cantidad de clientes que deben salir al punto de venta. Dividir a las escuadras de personas trabajadoras o equipos de producción, en grupos para asegurar que existan “equipos de respaldo” que puedan asegurar la producción en todos los turnos de trabajo. Reducir o restringir visitas de personal externo a la operación o contratistas, manteniendo solamente aquellas relacionadas a temas críticos. Si un colaborador cumple con la definición de un caso sospechoso no se le permitirá el ingreso al recinto de trabajo, se le debe proveer un cubrebocas y se le debe dar la instrucción que acuda al consultorio institucional, empresarial, o centro de salud más cercano para su valoración.

Toda actividad que se encuentre incumpliendo los lineamientos y protocolos establecidos, se les suspenderá su permiso sanitario de funcionamiento por un mes. Si se reincide en el incumplimiento, se suspenderá la actividad de forma indefinida.

¿Y la restricción vehicular?

La restricción vehicular se mantendrá sin cambios. En horario diurno aplicarán de 5 a.m. a 7 p.m, con distribución de placas, la restricción total vehicular nocturna será de 7 p.m. a 5 a.m., salvo excepciones y los fines de semana las placas terminadas en números impares podrán transitar los días sábados y las pares los días domingo de 5 a.m. a 7 p.m.

Por otro lado: las medidas migratorias continuarán igual, y siguen suspendidas las actividades en iglesias y templos, según la información suministrada por Casa Presidencial y el Ministerio de Salud.

Estas medidas pueden cambiar y el movimiento de la curva de contagio será el espejo para entender cómo avanza la enfermedad en Costa Rica, indicó el Ministro durante la conferencia de hoy. «Las medidas deben ser paulatinas, no todo al mismo tiempo, y hay que medir los resultados para que la curva no suba exponencialmente y la perdamos de vista».

En ese sentido, se explicó la ruta de monitoreo y reactivación por COVID-19. Usted puede leerla AQUÍ.

La conferencia completa está disponible AQUÍ para que usted pueda verla desde casa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...