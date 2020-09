Readecuan y reestructuran deudas del sector agropecuario y pesquero por más de ₡130 mil millones

Tras un llamado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, varias entidades financieras han venido aplicando medidas -entre enero y julio de este año- para prorrogar, readecuar y reestructurar deudas de personas físicas y jurídicas dedicadas a la producción agropecuaria y a la pesca por un monto que supera los ₡130 mil millones.

El monto corresponde a las operaciones llevadas a cabo en los primeros siete meses de este año por el Banco Nacional de Costa Rica, el Banco Populary de Desarrollo Comunal, el Banco de Costa Rica y la cooperativa COOCIQUE, con el objetivo de mejorar las condiciones de la cartera crediticia agrícola y la situación financiera de las personas productoras agropecuarias.

“Con esta nueva crisis por la pandemia, reforzamos nuestros esfuerzos con las entidades financieras para que comprendan la urgencia que tiene el sector agroproductivo para poder seguir produciendo. No queremos productores o productoras que tengan que abandonar la actividad porque no pueden pagar una deuda bancaria o no puedan acceder a un crédito en condiciones adecuadas”, agregó el ministro del MAG, Renato Alvarado Rivera.

A continuación, la rendición de cuentas de las entidades financieras durante los meses comprendidos entre enero y julio de 2020:

Banco Nacional de Costa Rica. Reporta la atención de clientes del sector con “evidentes problemas de pago” y ha aplicado prórroga a más de 3.500 operaciones, para un total de ¢62.500 millones. Además, se han suspendido de forma temporal cobros judiciales para 88 operaciones y 106 han sido reestructuradas.

Adicionalmente, ha realizado readecuaciones de crédito del sector agrícola por más de ¢7 mil millones y a clientes del sector de ganadería y pesca por más de ¢1,7 mil millones, para un saldo total impactado de ¢8.8 mil millones. A partir de mayo 2020, el Banco Nacional ha colocado recursos para capital de trabajo a clientes del sector agropecuario por ¢7.4 mil millones distribuidos en 950 operaciones de crédito.

Banco Popular. Desde inicios de este año, ha venido brindando opciones de arreglos de pago y refinanciamiento en sus operaciones de crédito, como medidas para contribuir en el Plan de Salvamento de la Cartera de Crédito Empresarial del sector agropecuario y pesca.

En concreto, entre enero y julio de 2020, el Banco Popular realizó readecuaciones a 1.335 operaciones de crédito correspondientes a 1048 clientes; al 99,71% de los clientes se les realizó arreglos de pago. Los arreglos de pago realizados correspondieron a un saldo de ₡48.622 millones.

Aproximadamente el 93% (1237 operaciones) de las operaciones a las cuales se les realizó arreglos de pago correspondieron a períodos de moratoria brindados a los clientes debido a las distintas situaciones con afectación en la disminución de ingresos en su actividad productiva, debido a la pandemia causada por la COVID 19.

El 89% de esta cartera a la cual se les realizaron arreglos de pago, se concentra en las regiones Caribe, Sur, Norte y Occidente, abarcando diversas actividades productivas como ganadería de leche, carne, granos, palma aceitera, frutas, pesca, flores y ornamentales entre otras.

Banco de Costa Rica. Informa que ha ejecutado arreglos y readecuaciones de operaciones de crédito del sector agropecuario y pesquero para 64 operaciones, por un monto de ₡19,800 millones.

COOCIQUE, R.L. En el mismo periodo, han facilitado arreglos de pago a 1.185 operaciones de crédito del sector agropecuario.

Las negociaciones de las autoridades del MAG con entidades del sistema bancario nacional iniciaron en mayo de 2019, como parte un plan de atención de la situación financiera de productores de los sectores agropecuario y pesquero, con base en la Directriz 0049-MAG-MCEE, que contempla acciones para el refinanciamiento, la disponibilidad de capital de trabajo, la colocación de más créditos y en mejores condiciones para el sector, los seguros agropecuarios, entre otras.

En 2019, un total de 1.639 personas productoras lograron readecuar sus deudas y obtener mejores condiciones de financiamiento, en el marco de la ejecución de la Directriz 049-MAG-MCEE.

Cabe mencionar que las medidas actuales tomadas por las entidades financieras se amparan también en la directriz presidencial N°75-H; el acuerdo BCCR-Conassif, CP-BCCR-007-2020; y el de la SUGEF SGF-0971-2020, las cuales fueron emitidas con el fin de minimizar el impacto económico de la crisis sanitaria en las familias y en los negocios.

“Seguiremos trabajando para quienes aún no han logrado una readecuación. No queremos que nadie se quede atrás. Queremos que puedan seguir produciendo por el bienestar de sus familias y del país”, concluyó el ministro Alvarado Rivera, quien reiteró el llamado a las personas productoras interesadas para que se acerquen a las entidades financieras a brindar la información necesaria y encontrar una solución a cada situación particular.

